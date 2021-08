Stefi Roitman rompió el silencio sobre el acomodo de Jacinta en La Voz Argentina: "No me gustó para nada"

Stefi Roitman fue interrogada por Jacinta Sandoval, la participante de La Voz Argentina a quien acusaron por hacer trampa.

Stefi Roitman, actriz y novia del cantante Ricky Montaner, actual jurado en La Voz Argentina, fue entrevistada por Intrusos sobre uno de los temas que más llaman la atención de los televidentes: el rumor de que Jacinta Sandoval es una participante acomodada en el programa. Esta versión circula desde hace meses en las redes sociales y, ahora que la joven está camino a la gran final, cobró mucha más fuerza.

Todo empezó cuando los fanáticos de La Voz notaron que Roitman había ido a Chapa y pintura, el salón de belleza de Jacinta, en donde se dedica a hacer tratamientos para cejas y pestañas. “Hubo un bolonqui que se armó con Jacinta. Decían que te conocían, que te hacía las cejas. ¿Qué onda con eso?”, le preguntó el periodista de Intrusos.

“No, pobre. Ella la verdad la ligó gratuitamente, porque está ahí por su talento”, comenzó Stefi. “Hizo el casting hace dos años y quedó seleccionada sin conocernos de nada. No tiene nada que ver y no somos amigas”, sentenció. “La gente la tildó de acomodada y la piba es una laburadora. Eso no me gustó para nada pero tampoco iba a salir a hablar y ella tampoco porque no es verdad, pobrecita”.

Después, el periodista la interrogó sobre su relación con su suegro, Ricardo Montaner, y aprovechó para hacer un comentario del reality acerca de una cuestión que le llama mucho la atención. “Cómo habla Montaner, se come el programa tu suegro. Habla más que Marley”, dijo, entre risas. “¡Habla más que Marley!”, coincidió Stefi.

En cuanto a su vínculo con la familia Montaner, aseguró que desde el día uno la hicieron sentir como “una hija más”. Por último, la modelo respondió preguntas sobre su casamiento con Ricky, que espera celebrarse a principios del año que viene. “Si todo sigue igual, en enero o febrero. No sabemos bien donde todavía por la pandemia”, explicó ella. Y en relación a la idea de la maternidad, declaró que le gustaría ser madre. "No ahora, pero en un futuro sí. Soy muy amante de los pequeños”.

Ricardo Montaner potenció los rumores de acomodo de Jacinta Sandoval en La Voz

Recientemente, Sandoval pasó a la última etapa del prorgama después de ser elegida por Montaner, su coach. Esa noche, cantó Something’s got a hold on me y Montaner la halagó tanto que varios internautas expresaron su indignación en las redes sociales. “Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo en que ella es la artista que, de toda la competencia, más disfurta estar arriba del escenario y cantar”, destacó el músico.

“Porque fíjate la tensión nerviosa con la que, generalmente, se presentan todos los artistas, porque obviamente es un escenario que cohíbe. Pero ella está ahí arriba como si estuviera en su casa, disfrutando o caminando sobre la alfombra”, añadió. De acuerdo con muchos televidentes, esta comodidad de Jacinta podría deberse a que ya conocía a la familia Montaner previamente. Hasta el momento, la concursante no hizo ninguna declaración al respecto.