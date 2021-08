La inesperada confesión de Stefi Roitman sobre su romance con Ricky Montaner

Stefi Roitman le contó a Florencia Peña cómo fue la primera vez que se conocieron y qué pensó de él.

Stefi Roitman, actriz y modelo, relató cómo fue que comenzó su relación con Ricky Montaner, integrante del dúo musical Mau y Ricky e hijo de Ricardo Montaner. Para sorpresa de sus seguidores, Roitman le contó a Florencia Peña durante la transmición de Flor de Equipo que no fue un enamoramiento instantáneo, sino que ni siquiera lo registraba.

Flor Peña desafió a Stefi jugar a Intragable, un juego de preguntas y respuestas en donde los participantes tienen que atreverse a revelar datos de su vida personal. Como prenda, en caso de que decidan no hacerlo, deberán comer un plato repugnante de comida. “Tu primer contacto con Ricky Montaner fue a través de Instagram”, comenzó Peña. “¿Qué fue lo que menos te gustó y lo que menos al conocerlo personalmente? ¿Se diferenciaba mucho de aquel Ricky virtual?”.

Roitman explicó que el primero en iniciar la charla había sido Ricky. “Él me contactó, me tiró la famosa reacción por historias, me tiró un corazoncito”, dijo, en referencia a las respuestas automáticas que ofrece Instagram. “¿Él te gustaba ya o no lo tenías?”, le preguntó la conductora de Flor de Equipo. “¡No! Cero. De hecho, fue más un agradecimiento porque me vio la historia bailando, ni idea”, continuó, y agregó que, además, fue una conversación bastante lenta y pausada. “Le respondí, después, pero fue con mucho delay la cosa, hasta que me invita a uno de sus shows, en 2019, voy a verlo y ahí lo conozco, pero de lejos”.

Ese año, Mau y Ricky habían venido a Buenos Aires, en donde hicieron dos shows en Niceto. “Nos conocemos ahí, al otro día, en un restaurante con amigos, boliche, y ahí dije: ‘Este tipo es lo máximo’”, prosiguió Stefi, quien aseguró que en ese momento ella estaba bastante desinteresada y en otra sintonía, pero que su carisma y su desenvolvimiento como músico fueron las dos cosas que la cautivaron. “Estaba en otra. Pero me entró por el humor, por el talento, porque lo fui a ver al show y dije: ‘En el escenario, este pibe la rompe’”.

“Después charlé con él y me di cuenta que le daba la cabeza, así que bien”, bromeó, y Florencia Peña coincidió. “No hay nada más erótico que el humor, el humor para mí es todo”. Sin embargo, hubo una larga pausa desde la primera vez que Ricky y Stefi hablaron por Instagram hasta que se vieron en persona: el primer chat fue en julio y en septiembre ella fue a su show.

El primer acercamiento entre Stefi y Ricky

El primer coquteo fue gracias al hermano de Ricky, Mau Montaner, que sacó su celular y empezó a ver fotos en Instagram. De repente, le apareció una de Stefi en la sección de búsquedas y aprovechó la situación para mostrársela a su hermano y ver qué pensaba sobre ella. “Le dijo: ‘Mirá a esta piba’ y Ricky dijo: ‘Qué guapa’”. O sea, fue gracias a Mau. Un aplauso para Mau”, pidió. Aunque esa noche de fiesta Ricky captó su atención, Stefi tenía muy en claro que él iba a estar muy ocupado con las giras y que no podía pasar nada entre ellos y, aunque Ricky intentó avanzar, ella le puso un freno a la situación y él lo respetó.

Semanas después, empezaron a escribirse todos los días y a hacer videollamadas. Después, Ricky volvió de visita a Buenos Aires y se hospedó en su casa. Según Stefi, fue una conexión muy instantánea. “Es muy loco, fue muy flashero”, recordó. Después de ese encuentro, siguieron en contacto permanente y, cuando quiso acordarse, ya estaba pasando las fiestas en la casa de Ricky con toda su familia.