Sorpresiva crítica de la mamá de Lali Espósito en La Voz Argentina: "Qué lástima"

¡Problemas en La Voz Argentina! Tras la picante charla entre Lali Espósito y Ricardo Montaner en el programa, la madre de la artista sorprendió y salió al cruce un picante comentario.

La Voz Argentina 2021 está en uno de sus mejores momentos. El programa de canto más famoso del mundo sigue sumando buenos puntos de rating no sólo por los participantes que se suben al escenario sino también por lo que ocurre entre los miembros del jurado. Justamente, en la noche del pasado 14 de julio, Lali Espósito protagonizó un picante ida y vuelta con Ricardo Montaner. Y como consecuencia, la madre de la artista salió al cruce en las redes sociales.

Durante la gala emitida por Telefe, un joven llamado Hernán entonó la canción "Vuélveme a querer", de Cristian Castro, y Lali Espósito reaccionó con una confesión muy particular: "Hernán, elegiste uno de mis temas favoritos. Si a mí alguien me canta esta canción, no voy a decir 'me caso' porque no me casaría...".

"Quiero decir que es una de las canciones que más me conectan con el amor y el romanticismo, de verdad. Cuando entra el estribillo de Cristian Castro, es tan precioso ese momento...", agregó la famosa estrella del pop que también se ha desempeñado como actriz en grandes telenovelas.

Ricardo Montaner y Lali Espósito en La Voz Argentina 2021.

Al escuchar su testimonio, y antes de que continuara con la joven pudiera continuar con su devolución hacia el participante, Montaner intervino y le hizo una curiosa consulta: “Lali, ¿no te vas a casar nunca?”. La artista abrió su corazón y le indicó: "No sé, Monta. No me veo ahí, no digo que no vaya a suceder”. Y el experimentado jurado le respondió: "Pero ahorita dijiste: 'Si alguien me la canta, me caso'. Y después dijiste que no te casarías".



Ricky Montaner también tomó la palabra y le advirtió a Lali: "Sabes que eso de ‘no me veo ahí' yo lo dije mucho tiempo, y no me he casado todavía pero me voy a casar”. Espósito puso un ejemplo personal y le respondió su sensación al respecto: "En mi caso nunca fue un universo que me despierte algo especial. Sí lo disfruto en otros, me encanta ver otras uniones pero no sé si yo me veo ahí”. Y finalizó: “Hoy, Monta, hoy. De pronto te invito en diciembre a mi casamiento”.

Tras el ida y vuelta entre Lali y Espósito y Ricardo Montaner, la madre de la artista salió al cruce con un picante comentario

Majo Riera, madre de Lali Espósito, siguió atentamente el programa de anoche en La Voz Argentina 2021 y le envió un picante comentario a su hija tras escuchar el cruce de palabras que tuvo con Ricardo Montaner: "¡Que lástima! ¡Yo ya tenía la capelina lista!".

Quién es el novio de Lali Espósito

Desde el 2020, Lali Espósito se encuentra de novia con David Victori. Al hombre de 38 años lo conoció durante el rodaje de la serie "Sky Rojo", producida por Netflix. Se desempeña como guionista y, de acuerdo a la industria cinematográfica de España, cuenta con un gran talento y una gran proyección.