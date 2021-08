“La rompiste”: Ozuna felicitó a Luz Gaggi por su presentación en La Voz

El cantante puertorriqueño Ozuna le escribió a Luz Gaggi por Instagram tras haberla visto cantar una de sus canciones, El farsante.

Luz Gaggi, de 18 años y nacida en City Bell, es una de las participantes de La Voz Argentina que van camino a la gran final. En esta cuarta y anteúltima etapa, en donde los aspirantes al concurso hacen sus playoffs, Luz deslumbró al público con una poderosa interpretación de El farsante, canción del músico puertorriqueño Ozuna. Después de los halagos y las felicitaciones del jurado y de sus seguidores, Gaggi recibió un reconocimiento todavía más especial: el del propio músico.

Cuando el artista la vio, la empezó a seguir en Instagram inmediatamente. “Yo sé que en el amor soy un farsante”, escribió Luz en una nueva publicación de su cuenta de Instagram, en donde aparece en el detrás de escena de La Voz, con el outfit que usó para su performance. Entre todos los comentarios de celebridades, el mismísimo Ozuna, quien además de cantar la canción también la compuso, le comentó: “La rompisteee”.

Entre otras personas, también le dejaron mensajes de apoyo Mau y Ricky Montaner, sus coaches, que le comentaron emojis de enamorados; Marcos Perre, de Bake Off, quien le puso: “Rompela tranqui nomás” y la artista Lula Rosenthal, que le escribió: “No me importa si no ganás el programa. Ya te ganaste mi cuore. Chau”.

La reacción de Luz al ver el comentario de Ozuna

Este lunes, Luz hizo una aparición en el programa Cortá por Lozano, en donde habló al respecto. “Debe ser muy flashero, ¿no?”, le preguntaron en el show, con respecto al hecho de que Ozuna le haya comentado el posteo. “Porque además no es un community manager, es él”, agregó Vero Lozano. Así, Gaggi contó que se enteró por Twitter, porque un usuario escribió “vayan a revisarle el pulso a Luz” después de notar que Ozuna le había comentado la foto. Al verlo, Luz se emocionó tanto que despertó a su mamá para contarle, a pesar de que eran las 2 de la mañana. “¿No le escribiste por privado?”, le preguntaron. “Sí, le agradecí”, contó ella sonriendo.

La reflexión de Marley

Después de las ovaciones, los aplausos y los halagos a su voz, Marley, que conduce todo el programa, hizo un llamado de atención para el jurado, en relación al lugar que ocupan las mujeres en la música y en los programas televisivos. “Hay una cosa que quiero comentar. Yo vengo conduciendo no solamente La Voz, sino Elegidos y también Operación Triunfo y otros programas, y nunca ganó, hasta ahora, una mujer”, reflexionó el conductor.

“Hay hombres geniales y hay mujeres geniales, pero es hora de que también una mujer, con una voz potente, se destaque, porque es impresionante”, agregó. Una vez más, los aplausos inundaron el set, esta vez, dándole la razón a Marley. “Totalmente”, concidió La Sole, mientras Lali Espósito agregó: “Sos maravillosa. En nombre de todas las mujeres de la música, aguante Luz”.

La historia personal de Luz Gaggi

La primera vez que Luz se presentó en La Voz interpretó One and only, canción de Adele, e inmediatamente después de la primera estrofa, se ganó la admiración del jurado y del público. Al contar de dónde venía, relató que ella quería ser bailarina, hasta que un accidente terminó con su carrera y empezó a acercarse a la música. Su papá, Edgardo, explicó que, a raíz del accidente, Luz sufrió un desplazamiento de la cabeza del fémur. “Fue como una trompada. Ella era una nena que se la pasaba saltando, bailando y haciendo piruetas y de pronto pasamos a verla en sillas de ruedas fue un gran aprendizaje”, recordó. "Soñaba con ser bailarina y a los 9 años tuve un accidente que me impidió seguir con la danza porque no pude caminar por mucho tiempo”, contó Gaggi. Durante su reflexión, Marley volvió a relatar esto y lo catalogó como “una historia de superación”.