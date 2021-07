El divertido cruce de Montaner con Lali Espósito en La Voz Argentina: "¡No te metas!"

La participante sanjuanina Magalí Aciar, de solo 23 años, la rompió en el certamen de canto y generó la pelea entre dos de los jurados.

Los cruces entre el jurado de La Voz Argentina, integrado por Ricardo Montaner, Lali Espósito, Mau y Ricky Montaner, y Soledad Pastorutti, son comunes en la pelea por quedarse con los participantes más talentosos que pasan por el certamen. Pero a medida que transcurren los programas, la puja se vuelve más confrontativa. Así sucedió con la participante sanjuanina Magalí Aciar, de solo 23 años, quien subió al escenario durante el episodio que se emitió anoche por Telefe y conquistó a tres de los cuatros jurados.

La presentación de la sanjuanina comenzó con un video en la que se la vio entre las montañas, en su casa y en el bar en el que trabaja. La joven, que es cantante, compositora y actriz, se animó a contar la historia de sus tatuajes y confió que "la música para mí es combustible". "Sin la música no puedo vivir, no me puedo levantar, no puedo empezar el día y menos terminarlo. Mi razón para vivir es la música", aseguró.

Luego llegó el momento de su show sobre el escenario, con el jurado de espaldas. La joven eligió deleitar al público y a los músicos con el tema "Hasta la raíz", de Natalia Lafourcade. Durante su presentación fueron Ricardo Montaner, Soledad y Mau y Ricky quienes decidieron girar sus sillones.

En ese momento empezó la pelea por quedarse con la participante. Primero empezó la Sole a querer convencerla, luego fueron Mau y Ricky y, por último, Montaner, quien se acercó a la joven para hablarle más de cerca. Fue allí que Lali Espósito saltó a decirle que no le parecía correcto: "¿Vale acercarse al participante para ganárselo? En el manual que me dieron no estaba esa parte?", se preguntó.

"Yo quiero saber una cosa: no te diste la vuelta, ¡no te metas!", le respondió, tajante, Montaner, a lo que Lali contestó: "Tenes razón, qué te voy a decir, cuando tenés razón, tenés razón... ¡pero no vale!".

Ni bien terminó de cantar, Montaner le pidió: "Ojalá vengas conmigo". Minutos después, Magalí afirmó "Sole, canté tus canciones desde que tenía tres años, pero siempre supe que me iba a ir con vos" y se dirigió a Montaner emocionada.

La joven sanjuanina, cargada de gran humildad, agregó "nunca fui a canto, nunca tuve una escuela, argumentando la decisión de irse al equipo Montaner". Por su parte el cantante subrayó "su voz es tierna, es muy infantil, ella fijó su atención cantando para mi".