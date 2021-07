La emoción de Montaner en La Voz Argentina: "Me encantaría ser su papá mientras estén aquí"

Un participante se quebró en vivo a una semana de la muerte de su padre y Montaner le ofreció ser su papá mientras esté en el certamen de canto.

La Voz Argentina 2021 ya se impuso como un éxito en la televisión argentina. Además de presentar a talentosos artistas del país, el programa que conduce Marley por Telefe presenta emotivas historias que atrapan a los televidentes y, esta vez, un emocionante encuentro entre Ricardo Montaner y dos jóvenes peluqueros de Berazategui conmovió hasta las lágrimas.

Gonzalo y Gabriel Moyano, de 23 y 24 años respectivamente, cantaron "Chaqueñamente" y quedaron elegidos en La Voz Argentina luego de que Ricardo Montaner se diera vuelta para convocarlos a su equipo, mientras que Mau y Ricky, Lali Espósito y Soledad Pastorutti no presionaron el botón para trabajar junto a ellos en el certamen.

"Llegan aquí, cantan con dignidad, hermoso, conmueven mi corazón y estos no se dieron vuelta", bromeó Montaner. Luego de una pregunta de La Sole, los jóvenes de Berazategui compartieron sus orígenes en la música que comenzaron con su abuelo y su padre y, al momento de hablar de este último, uno de los dos se quebró.

"Mi abuelo y mi papá son los músicos, siempre guitarreada y folklore, arrancamos con mi abuelo cuando yo tenía 6 y él 8", explicó Gonzalo al tiempo que los coaches les preguntaron con quién se habían acercado al estudio de Telefe. "Están mi mamá y mi tío que vino en lugar de mi papá que nos dejó la semana pasada", expresó Gabriel mientras lloraba desconsoladamente en el escenario de La Voz.

"Abrazalo, vos que podés. Me siento impotente con esto de la distancia", le dijo La Sole a Gonzalo visiblemente conmocionada. A continuación, el joven retomó su historia: "No está con nosotros, pero está acá", expresó el cantante señalando su corazón. "Arrancamos esto con él y cuando pasó esto nunca pensamos en no venir a audicionar, por eso le dijimos a mi padrino que venga", agregó.

"Está acá y está también en todos los argentinos que los están viendo. A mí me conmueve mucho. No saben la satisfacción que me da haberme dado la vuelta y saber que los voy a acompañar hasta el final", expresó Montaner. "No por querer suplantar al padrino de ustedes, me encantaría ser su papá mientras estén aquí en La Voz. Bienvenidos", propuso.