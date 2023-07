Vergonzosa defensa de Elba Marcovecchio a Lanata por la salud de Wanda Nara: "Es necesario"

La abogada se refirió a la actitud de su esposo con respecto a la noticia de la salud de Wanda Nara y fue contundente.

Elba Marcovecchio, la esposa de Jorge Lanata, rompió el silencio luego de las fuertes declaraciones del periodista sobre la salud de Wanda Nara. La abogada fue contundente al respecto y recalcó que su esposo "no hizo nada malo".

Invitada al debut de El Diario de Mariana, el programa de Mariana Fabbiani en América TV, la letrada se refirió al diagnóstico que reveló Lanata sobre la conductora de Masterchef . Además, aseguró que "es necesario hablar de enfermedades" y que "la salud de una persona pública le interesa a todo el mundo".

"Es tremendo cuando vos escuchás en los medios decir 'tiene cuatro patas, cola y ladra'. Decí que es perro por favor te lo pido. Jorge lo único que hizo fue poner la palabra perro", aseguró Marcovecchio a modo de "metáfora" por las declaraciones de Lanata. Luego enfatizó en que le parecía injusto el ataque a él, ya que muchas veces el periodista fue víctima de desinformación sobre su salud.

En este marco, confesó: "Nosotros mismos hemos vivido en carne propia como el periodismo informa sobre la salud de Jorge mal. Lo dieron por muerto estando yo presente". Sin embargo, remató: "Pero esto pasa porque la salud de una persona pública nos importa a todos". Finalmente aseguró que la ley "no prohíbe" hablar de la salud ajena a menos que se trate de un diagnóstico de VIH.

Jorge Lanata hizo una vergonzosa defensa de lo que hizo con Wanda Nara: "El daño que produje"

Jorge Lanata rompió el silencio tras las críticas de sus colegas por haber dado un diagnóstico sobre la salud de Wanda Nara antes de que hubiera un parte oficial. El conductor de Radio Mitre y El Trece se mostró ajeno a las acusaciones y defendió su actitud.

Personas del medio como Marina Calabró, Ángel de Brito y Elizabeth "La Negra" Vernaci lapidaron al periodista por su proceder al referirse a la internación de Nara. La conductora de Masterchef estuvo hospitalizada un par de días debido a una inflamación en el bazo y a los niveles de glóbulos blancos demasiado altos. A pesar de que fue dada de alta, aún se encontraría a la espera de más resultados para tener un diagnóstico.

"Lo primero que quiero decir es frío y profesional: chequeé la noticia antes de darla. Pero vale la pena profundizar sobre el tema", sostuvo el periodista en su ciclo de El Trece, Periodismo Para Todos. Y continuó: "¿Cuál fue el daño que produje? Me encantaría que alguien lo explique. Las personas no son culpables de la enfermedad que tienen. Darlo a conocer no es denunciarlas. En todo caso, lo que la noticia puede generar es empatía hacia quien la sufre. Averigüé antes de darla. Para mí eso es todo. Lamento lo que le pasa a Wanda y espero que pronto se reponga".

Lanata cuestionó a los periodistas de espectáculos que lo criticaron y argumentó: "Son los mismos periodistas que a diario hablan de infidelidades en una pareja en la que hay hijos menores, que difunden falsas filiaciones, o que exponen a hijos desequilibrados a denunciar a sus padres. Por favor, mírense al espejo. Vean los programas que hacen. Los que mean agua bendita me acusan de transgredir. ¿Me lo dicen en serio? Yo no me siento más que nadie, pero ellos se sienten más que yo y me apuntan con el dedo”.