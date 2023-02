Cuántos años tiene La Joaqui y cuántos hijos tiene

Cuántos años tiene una de las freestylers más escuchadas del verano. Cuántas hijas tiene y por qué decidió criarlas sola.

Joaquinha Lerena es el verdadero nombre de La Joaqui, la freestyler de 28 años que en los últimos meses se convirtió en una de las artistas más escuchadas en Argentina en las plataformas digitales. Su vida tiene todo tipo de idas y vueltas: vivió con su mamá en Costa Rica, después sola y en su adolescencia volvió a Argentina para dedicarse al freestyle. Además, pasó por adicciones a diferentes drogas y relaciones violentas.

Hoy es referente del género musical RKT, creado a principios de los 2000 en los barrios del conurbano bonaerense y popularizado principalmente por el cantante L-Gante. Sin embargo, La Joaqui saltó a la escena pública a través de la actuación, sin dejar de lado sus creaciones musicales.

La cantante del EP Barbie Copiloto apareció en la segunda temporada de El Marginal como Mechi, la novia del personaje de Nicolás Furtado. Su música también apareció en el soundtrack de la producción dirigida por Adrián Caetano. Hace un mes colaboró con el DJ estadounidense Steve Aoki y la cantante argentina Tini Stoessel para la canción Muñecas que cuenta con casi 85 millones de reproducciones en YouTube y Spotify.

A mediados del año pasado, la cantante perdió a su mejor amigo y compañero de escena: El Noba, Lautaro Coronel. El joven veinteañero falleció en un accidente automovilístico cuando él manejaba su moto. Con La Joaqui habían realizado sus dos grandes éxitos Pica y Butakera. El Noba había saltado a la fama en 2021 con su canción Tamo Chelo.

"Cuando yo lo invité a hacer la canción, él no lo podía creer porque me conocía de las batallas y yo le respondí que él no entendía que en unos meses yo iba a decir ‘no puedo creer que tenga un tema con Lauti’", recordó La Joaqui en diálogo con el diario Los Andes.

Las hijas de La Joaqui

La cantante define a sus dos hijas como "su cable a tierra" y cuida mucho sus identidades en redes sociales debido a que son muy pequeñas. Evita mostrar muy seguido sus caras en las fotos que sube a redes sociales porque todavía son muy pequeñas. "Que vengan los que quieran, los de afuera son de palo", escribió en la descripción de la foto que subió con ambas en Instagram.

La Joaqui cuida la identidad de sus pequeñas hijas

La primera vez que fue madre tenía 21 años y estaba con el referente del trap, Coqeéin Montana. Pero su relación no evolucionó de forma sana ya que Montana se desligó de Shaina. "Cuando yo quedé embarazada de mi primera nena, yo le cuento al padre y él me dijo que no tenía ningún interés, que él quería seguir su vida de droga y descontrol. Y yo me fui por un lado, y él por el otro", explicó La Joaqui.

Su segunda hija fue resultado de otra relación en la que su pareja decidió violentarla y fue uno de los momentos más duros de la vida de la cantante de RKT. En ese momento, una de las artistas que la ayudó a salir de esa situación fue Cazzu.