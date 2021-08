L-Gante volvió al barrio y brindó un show multitudinario

El artista cumplió con el aislamiento correspondiente en un country de General Rodríguez y ya se encuentra en su casa. Miles de personas lo acompañaron en su regreso.

Los últimos meses fueron muy intensos para L-Gante: gira en Europa, sus canciones sumaron millones de reproducciones, y en septiembre será padre por primera vez. Tras este enorme recorrido, el artista volvió a la Argentina y cumplió con el aislamiento correspondiente en una casa ubicada en un barrio de General Rodríguez. Pero lo que él quería era reencontrarse con la gente del Barrio Bicentenario, donde reside actualmente. Y como su regreso es motivo de celebración para muchos de sus orgullosos vecinos, la llegada a su pagos fue en caravana. “Qué lindo volver a ver a mi gente”, anunció en sus redes.

Durante la caravana, donde cientos de personas lo saludaron y felicitaron por su éxito, el cantante arengó a todos desde el techo de su camioneta y describió varias de las calles que conoce como la palma de su mano. “Hoy el barrio está festejando, el por qué te lo dejo a tu criterio. ¡Mirá todos los que somos!”, exclamó. Y no solo lo siguió una multitud en este recorrido por General Rodríguez, también lo acompañaron más de 35 mil personas en un vivo de Instagram. Nadie quería perderse el fenómeno.

Tras la tremenda bienvenida, L-Gante respondió al fervor popular con un show en vivo donde no faltó ninguno de sus hits. “De mi parte, no sé si reír o llorar. Estoy totalmente agradecido por todo esto. Yo creía que esto era imposible. ¡Esto es el barrio con el barrio! ¡Cumbia 420!”, indicó visiblemente emocionado desde el escenario ante un mar de gente.

Además de este retorno, el músico ya anunció que mañana lanzará su segunda colaboración con Damas Gratis: “C pikó la clandestina”. Su primer feat había sido “Perrito malvado”, una canción que tiene más de 60 millones de reproducciones. A principios de mes, el referente de la cumbia 420′ ya había sido noticia por su tema “Malianteo 420 (Volumen 2)”. Y motivos no faltaban para que su impacto trascendiera lo musical. Entre los versos de este nuevo hit no faltaron chicanas a Zaramay y una mención a Cristina Kirchner.

En la letra no dejó pasar el episodio en el que la vicepresidenta de La Nación lo nombró en un discurso en Lomas de Zamora, donde se encontraba inaugurando una nueva etapa de Conectar Igualdad y citó al músico como ejemplo de los logros que se pueden alcanzar teniendo acceso a una computadora. “Me nombró la Presidente y aunque fuera innecesario, yo demuestro mi respeto y respeto les falta a varios”, entonó el intérprete de Villarap.

Por otra parte no dejó pasar su rivalidad con un colega, al que ya le había dedicado otras estrofas. “Sin fantasmear, para eso te lo dejo al Zaramay”, avisó. Y como si esto fuera poco se despachó contra rima contundente: “Te fuiste de Argentina por no bancar la presión”, haciendo referencia a que su rival está en España. Y añadió: “¿En serio tene’ 27? Eso me da vergüenza ajena. Te hace falta aprender mucho pa’ representar a los guacho”.