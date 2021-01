La cantante reveló un duro calvario.

Al aire del Cantando 2020, certamen musical que se emite de lunes a viernes en El Trece, Karina La Pricesita reveló un difícil momento vivido. "Me patearon", manifestó, haciendo alusión a un episodio que la marcó. ¿Qué fue lo que pasó?

Corría el año 2001 cuando desde Popstars convocaron a un casting con el fin de formar el famoso grupo Bandana. El mismo terminó siendo integrado por Lissa Vera, Lourdes Fernández (aún continúan dentro), Ivonne Guzmán, Virginia da Cunha y Valeria Gastaldi (las últimas tres abandonaron la agrupación). Sin embargo, dentro de las cientos de artistas que se presentaron al concurso hubo una que luego logró consagrarse por su propia cuenta: Karina La Princesita.

Fue luego de la presentación de Lissa Vera y Thiago Griffo cuando la cantante y jurado del certamen de El Trece reconoció su amor por Bandana y expuso públicamente su pesar sobre el momento vivido cuando apenas tenía 15 años: "Quiero empezar diciendo que yo fui al casting de Bandana, por lo tanto amo a Bandana”.

Sorprendido, Ángel de Brito se mostró anonadado por un dato que desconocía por completo. "¿Vos fuiste al casting?", enfatizó el conductor, a lo que Karina respondió de forma tajante: "Sí, y me patearon".

En tanto, Laurita Fernández también se sumó a la charla y le preguntó a La Princesita cuál fue la instancia en la que los evaluadores del casting decidieron "fletarla". "El casting era a partir de los 16 años y yo tenía 15. Ni me dejaron cantar. Me dijeron: ‘Andá a tu casa, pibita’”, reconoció Karina. De este modo, quien años después terminaría siendo una de las estrellas de la movida tropical reveló un difícil momento de su adolescencia. Su deseo era ser cantante, y pese a que en ese momento se le negó la postulación, años después terminaría triunfando.

El calvario que vivió Karina 'La Princesita' junto al Kun Agüero

Al aire de Los Ángeles de la Mañana (LAM), Ángel de Brito reveló detalles desconocidos sobre la escandalosa separación entre Karina La Princesita y el Kun Agüero. Sin dar el nombre de su informante, el periodista de espectáculos deslizó que la cantante de cumbia ha sufrido un calvario realmente difícil al lado del futbolista que actualmente se desempeña en Manchester City de Inglaterra.

"Acá alguien que me escribe y dice que participó en esa etapa, me cuenta lo siguiente: 'En esa época en donde ella pasó a estar asesorada por el Kun y por su papá, lo único que les interesaba era que no usara minifalda y discutía con ella llamándola....'", aseguró Ángel de Brito, continuado de un movimiento de labios en el que se pudieron leer las letras P y U.