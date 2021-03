El periodista opositor de La Nación Ceferino Reato se cruzó con el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias, a quien acusó de no tener autocrítica y criticó que Cambiemos "dejó un país peor al que recibieron".

En una entrevista en el programa de Jonatan Viale, por La Nación +, el columnista aseveró que "el tema de la oposición es la dificultad para pensar lo que hicieron mal, lo cual significa que si vuelven a ganar harán lo mismo" y criticó el ala fanática que existe dentro de Juntos por el Cambio que encarna Fernando Iglesias, a lo cual, replicó: "Obviamente es una ironía, pero son tan solmenes los fanáticos... el kirchnerismo tiene el trabajo que a la oposición le falta".

"Yo no creo que Macri sea un haragán, no lo pienso. Pero sí creo que después de hablar tanto, hay que hacer cosas y eso no se trata de ninguna batalla cultual. El 10 de diciembre tuvieron que hacer las cosas más prácticas, cosa que el peronismo hace, pero cuando a la oposición le tocó gobernar, sí es cobarde", arremetió Reato.

"Vos sos un fanático a toda prueba" COMPARTIR:

Ante el ataque, Iglesias replicó: "Sabes cuántos proyectos hay para cambiar la fecha del 24 de Marzo al 10 de diciembre que presentó la oposición". "No esto hablando de proyectos", arrancó Reato y redobló la apuesta: "Estoy hablando de cacareo, estoy hablando de cuatro años de Gobierno que ni siquiera pudieron cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner, vos sos un fanático a toda prueba".

Cuando tomó la palabra, el diputado Iglesias explicó: "Comparto la visión sobre el 10 de diciembre, pero había más de un proyecto presentado por la oposición para cambiar la fecha, pero después lo del CCK no se hizo por una razón muy simple porque fuimos el único gobierno en la democracia que siempre tuvo minoría, no teníamos la posibilidad de aprobar ni un proyecto de ley".

Fernando Iglesias a Reato: "Sos un kirchnerista" COMPARTIR:

Frente a esta justificación, Reato lo acusó de fanático y lo cruzó: "Si queres dar un monólogo... tuvieron cuatro años de gobierno". "Me parece que el fanático sos vos, sos un kichnerista", le estampó Iglesias al columnista.

"Un gobierno de oposición tiene que tener una política de Estado y nunca fue una política de Estado cambiarle el nombre al CCK porque decían que iban a concentrase en otras cosas", retomó su ataque Reato y disparó: "Económica y socialmente dejaron un país peor de lo que recibieron, hay más pobres, más inflación y más deudas".

"Falso", retrucó Iglesias, a lo cual, Reato lo acusó de "no" tener "ninguna autocrítica" y chicaneó: "Vamos a preguntarle a un economista o ¿vos sos economista? ahora el profesor de educación física sabe de economía".

Por esta frase, Iglesias estalló de cólera y sentenció: "Vos sos un guarango y mal educado".