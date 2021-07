Ángel de Brito explotó contra Pía Shaw: "Te comes cualquier verdura"

La lesión de Sofía "Jujuy" Jiménez armó un picante debate en "Los ángeles de la mañana" y cruzó a de Brito con Pía Shaw.

La reconocida modelo Sofía "Jujuy" Jiménez no estará, al menos, por dos semanas participando en "La Academia" debido a que hace algunos días se quebró una costilla, lo que derivó en que acudiera al médico por el intenso dolor que venía arrastrando tras una semana. Cabe destacar, que en su última presentación el pasado día miércoles bailó ya habiendo sufrido la fractura y consiguió un puntaje de 17 puntos junto a su compañero "Nacho" Saraceni que hoy, los dejarían al límite para la noche de duelo y posterior eliminación del certamen. Ángel de Brito, como es habitual, no tuvo filtro para hablar del tema.

Horas atrás, la nacida en San Pedro de Jujuy había anticipado la noticia y publicado una imagen de su médico firmando la receta y ella agregó como reseña: "Quiero llorar. No puedo hacer actividad física/bailar por dos semanas. No lo puedo creer!. Tiene que haber una solución!!!". Todo parece indicar, que la recuperación llevará un tiempo y aún no hay quien la pueda reemplazar.

La historia que subió Jujuy Jiménez para confirmar su lesión de tobillo.

En caso de que lleguen al duelo de esta noche, "Jujuy" no podrá bailar ya que tras el diagnóstico mencionado le recomendaron que guarde reposo absoluto para poder recuperarse lo más pronto posible de dicha lesión. Pero la primicia que lanzó Pía Shaw acerca de este tema, es que la modelo ya anticipó quien le gustaría que la reemplace en el programa: "Dijo tres nombres: María del Cerro, Lourdes Sánchez y Macarena Rinaldi". El conductor del ciclo televisivo salió al cruce con su compañera y exclamó: "Ella no tiene que proponer nombres, te comes cualquier verdura, no te tomes como palabra santa lo que te dice tu amiga. No funciona así, la que decide es la producción".

Por su parte, Cinthia Fernández, habló de cuando le tocó a ella reemplazar a distintas participantes y nombró puntualmente a Catherine Fulop, por quien ingresó al por el entonces "Bailando por un sueño" en el año 2007 y se quedó casi hasta el final del reality por haber sido eliminada: "Esto es histórico, porque nadie elige el reemplazo. Cuando me tocó a mí, Catherine nunca volvió", agregó Fernández mientras se refería a una de sus primeras participaciones en el programa conducido por Marcelo Tinelli en El Trece y abrió otro debate con respecto a los participantes que tras ser reemplazados nunca volvieron.

El puntaje recibido en la gala del miércoles

El primero en puntuarla fue justamente Ángel de Brito, quien luego de sentenciar que la coreografía le gustó "hasta la mitad", los puntuó con un 5. Carolina "Pampita" Ardohain destacó que esperaba más de la jujeña y los calificó con 6, mismo puntaje marcó Jimena Barón, mientras que el de Piquín fue secreto y se conocerá esta noche.