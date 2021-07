Ángel de Brito fue lapidario con Jorge Rial en un álgido cruce

El jurado de La Academia respondió a una crítica que el periodista había hecho de su programa.

Los periodistas Ángel de Brito y Jorge Rial protagonizaron un tenso cruce en sus redes sociales, tras un comentario que el ex conductor de Intrusos lanzó sobre el exabrupto que la cantante Karina La Princesita tuvo frente al jurado de Showmatch: La Academia. El padre de Morena Rial fue lapidario con la industria televisiva y el presentador de Los Ángeles de la Mañana no lo perdonó y lo acusó de hipócrita.

Todo comenzó cuando la intérprete de Corazón mentiroso se refirió al enojo que sintió en el certamen de Marcelo Tinelli, ante las malas notas y devoluciones del jurado. La Princesita estuvo en LAM y, frente a Ángel de Brito, quien la había acusado de soberbia por sus actitudes y declaraciones en la pista, comentó que ella no se encuentra en un buen momento personal. “Esto lo vengo arrastrando desde el 2014. Tiene que ver con cinco o seis juicios que tengo de mis ex músicos. Perdí uno el año pasado, debo un montón de plata”, expresó la artista y concluyó: “Yo estoy de acuerdo con que los trabajadores reclamen sus derechos, pero que lo hagan a quien corresponda”.

Ante las declaraciones que hizo la cantante, rota en llanto, Jorge Rial acudió a su cuenta de Twitter y apoyó a la voz de Sin vergüenza. “Impresionante el sincericidio de Karina en estos momentos en LAM. Hay que escucharla. A veces, la máquina de picar carne se encuentra con alguien que se abre y muestra sus debilidades. Mis respetos”, escribió el periodista de espectáculos en alusión a cuán desalmada es la industria de la televisión, a la que perteneció hasta hace pocas semanas.

Acto seguido, un cibernauta etiquetó a Ángel de Brito en la publicación de Rial, para que el escándalo sea aún mayor. “Quién te ha visto y quién te ve, Jorge. Hablás como si no tuvieras a Beatriz Solomón sobre tus espaldas, ella sí que se abrió y mostró debilidades, pero la picadora de carne era tuya. ¿No?”, escribió un usuario de Twitter y, luego, De Brito sumó: “No tiene vergüenza el choca Fititos. Busca que me ataquen los fans de Karina. Nunca vi a nadie tan cara rota”.

Regreso

Recientemente, se informó que Jorge Rial volverá a los medios de comunicación, tras su renuncia a TV Nostra, de la mano de Radio 10. El periodista tendrá su espacio entre las 17.30 y las 20, mientras que el ciclo de Juan Di Natale, Segunda dosis, pasará a la franja de 15 a 17.30.