Revelan importantes detalles del juicio que perdió Karina La Princesita por $3.000.000

El programa de Ángel De Brito confirmó más datos sobre el juicio que condena a la cantante por una suma millonaria. Pablo Santorini, su ex representante, también está demandado.

Karina La Princesita atraviesa un difícil momento legal y ahora se revelaron más detalles sobre el juicio en el que está involucrada Hace una semana, la cantante de cumbia había estado de invitada en el programa en Los Ángeles de la mañana y se quebró en vivo luego de contar sobre el drama económico que está atravesando.

Tras haber perdido un nuevo juicio contra uno de sus músicos, apareció más información que explica el fallo del juez a favor del integrante de la banda que decidió demandar a La Princesita luego de haber sido despedido del staff. Según detallaron el conductor y las panelistas del programa de El Trece, la condena ahora incluye a Pablo Serantoni, uno de sus ex representantes, y los tiene a ambos como co-demandados y co-responsables.

La semana pasada, la artista que actualmente participa de La Academia, el certamen de Showmatch, reveló al aire en el mismo ciclo que se enfrenta a una demanda que la persigue desde 2014, que le exige pagar tres millones de pesos. “Hace diez días me avisaron, tiene que ver con cinco o seis juicios que tengo de músicos, perdí uno el año pasado de un montón de plata pero estaba trabajando mucho y dije ´yo puedo con todo’. Hace diez días me avisan que perdí un segundo juicio y eso me hizo mal porque dije ´este sí lo voy a ganar´", detalló.

"Eso es lo que me tiene mal. Yo era empleada como ellos de Los Serantoni, algunos van por todos y, otros, solo por mi", exclamó la referente de la cumbia. Luego de su descargo, mencionó que el asunto la tiene muy afligida y angustiada, y que le provocó un pico de baja presión por el que tuvo que ser asistida por una ambulancia.

Además del último fallo, todavía hay otros tres juicios sin sentencia, todos realizados por los ex integrantes de la banda que acompañaba a La Princesita en los escenarios. En la emisión de este lunes de Los Ángeles de la Mañana, la panelista Andrea Taboada contó la versión de los hechos que le dieron los músicos desvinculados que demandan a Karina: "Ellos dicen que era muy difícil la convivencia con Karina, con su carácter. Muchos me repiten que al verla muy afectada por este tema 'siempre se hace la víctima' ".

Sin embargo, la cantante sigue sosteniendo en su defensa que todo su accionar de aquella época estaba influenciado por las exigencias de sus ex representantes, Pablo y Adrián Serantoni, y que ella era sólo su empleada, por lo que las causas deberían ser únicamente contra ellos.

Según explicó hoy Marina Calabró, otra integrante del ciclo que conduce Ángel De Brito: "El juicio data de 2014. Es una sentencia definitiva. Este fallo condena a Karina y a los Serantoni. La clave de la sentencia es el contrato, que detalla que tanto Tejeda (Karina) como Pablo Serantoni eran beneficiarios de las ganancias y costos, eran socios". Luego de leer la sentencia judicial, la "angelita" contó que el otro demandado, Pablo Serantoni, le reveló el verdadero motivo por el que desvincularon a los músicos. "Me dijo que eso fue decisión de Karina porque ella era la que compartía las giras. Ella pidió la desvinculación. Ella se ocupaba de su staff", contó la panelista.

Por último, su compañera Maite Peñoñori habló sobre la furia y frustación de Karina, que insiste en que la responsabilidad es de sus ex-representantes. "Me dice que los Serantoni le decían que era una sociedad, pero que ella nunca supo cuanto valía un show de ella. Y que ella cobraba en negro, como sus músicos. Dice que el contrato lo firmó en 2011 sin ser asesorada por un abogado", reveló.