Juana Viale y el desesperado pedido que le hizo a Mirtha Legrand: "No te desmayes"

Juana Viale presentó un nuevo look en el programa y le envió un mensaje a Mirtha Legrand. "Yo soy libre", le advirtió.

Fiel a su estilo, Juana Viale volvió a sorprender con un look particular en La Noche de Mirtha, el programa que ella conduce transitoriamente por El Trece en reemplazo de la diva. Ahora, la actriz de 39 años se presentó con un vestido con transparencias y se refirió a directamente en vivo a Mirtha Legrand: "Abuelita, no te me desmayes, vos sabés que yo soy libre, soy lo que soy".

Con una canción de "Fito" Páez de fondo, "Juanita" comenzó a pleno baile y arenga: "¡Vamos! ¡Buenas noches! ¡Qué arriba! Supuestamente este es el último fin de semana de confinamiento. ¡A festejar! Vamos que están llegando vacunas y nos están vacunando a todos, por suerte", dijo en plena introducción de un nuevo producto durante este sábado, vestida con ese sensual y arriesgado outfit.

Sin embargo, la conductora fue más allá todavía y les habló a quienes estaban detrás de las cámaras: "Hoy tengo unas transparencias que me encantan. A ver, director, toto, tototito", pidió mientras se ponía de espaldas moviendo la cola.

"El look que tengo para esta noche es un mono de tul bordado, con incrustaciones. Estoy en pelotas, literal. Es muy lindo, una belleza absoluta del señor (Gino) Bogani. Esto es elegancia", detalló Juana Viale a pura sonrisa y antes de realizar la presentación de los invitados.

La curiosa ropa que utilizó "Juanita".

En esta nueva emisión, el programa de La Noche Mirtha contó con las presencias de ex diputado macrista y miembro de Juntos por el Cambio Emilio Monzó y de los periodistas Nicolás Wiñazki, Jorge Fernández Díaz y Federico "Negro" Bulos.

El bajo rating de "Juanita" Viale en El Trece

Una vez más, PH (Podemos Hablar), por Telefe, aplastó de la mano de Andy Kusnetzoff al ciclo del canal del Grupo Clarín. De acuerdo con el portal especializado Moskita Muerta, la diferencia en cuanto al promedio en el encendido de este sábado 5 de junio fue de exactamente 5 puntos: 12.7 contra 7.7.

Además, en cuanto al promedio en general en el prime time en la histórica lucha entre las dos señales de aire más grandes, Telefe le sacó 6 unidades a El Trece: 14.6 frente a 8.6.