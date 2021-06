El polémico piropo de Juana Viale al novio de Karina "La Princesita": “Es una bomba atómica termonuclear"

A la nieta de Mirtha Legrand se le soltó la cadena y lanzó un polémico piropo para la pareja de la artista tropical.

A semanas de haber debutado en Showmatch La Academia, la cantante Karina "La Princesita" participó de la mesa de Mirtha Legrand, en donde compartió su buen momento profesional al que se le suma la relación consolidada con Nicolás Furman, un músico de Bariloche a quien conoció por redes sociales. Pero al hablar del inicio de su vínculo, Juana Viale tuvo una inesperada reacción al ver una imagen del compañero de Karina.

"Siempre dije que no iba a tener un novio por redes, pero mi pareja me escribió por Instagram. Nos pusimos a hablar de música. Escuché una canción de él sin conocerlo. Entré a ver sus fotos y dije 'ay, qué hermoso", comenzó diciendo Karina. Como Furman, además de músico es físico, la cantante destacó: "Justamente historia y física son las materias que me quedaron previas en la secundaria".

Hablando de todo un poco, "La Princesita" Karina confesó que le gustaría ser madre nuevamente porque Sol, la hija que tiene en común con "El Polaco", creció y, según la artista que acaba de lanzar su nuevo tema "Pirata", ya no le presta demasiada atención. “Me pide que golpee la puerta de su habitación para entrar”, admitió la cantante entre risas para reforzar su deseo que crece a medida que se afianza la relación con el músico.

A medida que la participante de La Academia de Showmatch avanzaba en su relato sobre cómo conoció a su novio, la imagen del músico apareció en la pantalla y a Juana Viale se le escapó una polémica declaración. “¡Es una bomba atómica termonuclear!”, dijo la nieta de Mirtha Legrand al ver las fotos de Karina y su pareja luego de su primer viaje romántico.

Luego del picantísimo piropo, el actor Felipe Colombo, otro de los invitados a la mesaza, puso en evidencia a la conductora y expresó: “Tranquila Juana”. “La cara de Kari, me vuelvo loco”, agregó el actor, mientras en la pantalla se veía la foto de la flamante pareja, "Es muy guapo. Qué bonito es”, insistió Juana, no sólo enfatizando su reacción sino también pasando por alto que, tal como anunció en Showmatch, Karina prefiere mantener mantener el perfil bajo de la relación.