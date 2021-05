Edith Hermida destrozó a Juana Viale: "Es bruta, lo demuestra siempre"

El domingo pasado Juana Viale deslizó que los presos no eran personas y Edith Hermida la destrozó en Bendita. La trató de "bruta" y pidió que "saliera de Barrio Parque" y después hiciera el programa.

Edith Hermida destrozó a Juana Viale después de que deslizara que los presos no son personas.

La masiva campaña de vacunación contra el coronavirus que está llevando a cabo el Gobierno Nacional en todo el país no tiene precedentes y cuenta con más de 11 millones de dosis ya administradas. Las discusiones por quiénes reciben las vacunas y por qué es uno de los principales temas en los que la oposición critica duramente al Ejecutivo y así lo demostró recientemente Juana Viale, que el fin de semana criticó la decisión de vacunar a los presos. Indignada, Edith Hermida salió a cruzarla con dureza: "Es bruta, lo demuestra siempre".

La vacunación contra el coronavirus es uno de los principales temas en disputa, no solo en Argentina sino también en todo el mundo. "¿Estás de acuerdo en que vacunen a los presos antes que vacunen a personas?", le preguntó el domingo pasado Juana Viale a Jorge "Locomotora" Castro en Almorzando con Mirtha Legrand mientras discutían sobre la determinación del gobierno de Chubut de inocular a más de 100 reclusos. Si bien en la mesa no generó mucho impacto pese a la respuesta positiva del ex boxeador, la nieta de Mirtha se volvió tendencia por diferenciar a "presos" de "personas".

La que sí salió a responderle, y con mucha dureza, fue Edith Hermida: "Me parece de bruta. Para mi tiene que salir un poquito más de Barrio Parque. La abuela estaba más preparada que ella y se preparaba para ocupar el lugar que hoy ocupa Juanita". Hermida se encuentra conduciendo Bendita TV mientras Beto Casella, el histórico conductor del ciclo, está en su hogar aislado. En ese momento, Beto rememoró la recordada placa de Crónica TV que hablaba de que habían muerto "dos personas y un boliviano".

Mientras, Hermida analizaba que se trataba del pensamiento que tiene Viale, la panelista Vicky Braier, más conocida como Juariu. consideró los dichos de la nieta de Mirtha como "una falta de respeto, muy ignorante". “Es bruta. Lo demuestra siempre. Salí de Barrio Parque, prepárate y después hacé el programa", volvió a disparar con fiereza Edith Hermida contra Juana Viale, visiblemente enojada por las palabras de la actual conductora de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand.

