Cinthia Fernández apuró a Patricia Bullrich en lo de Juana Viale: "Sos infantil"

Cinthia Fernández cruzó a Patricia Bullrich por el ataque del macrismo a Florencia Peña y se desató una pelea en el programa de Juana Viale.

Durante el sábado 7 de agosto, y por medio del programa La Noche de Mirtha Legrand, Cinthia Fernández y Patricia Bullrich protagonizaron una pelea muy picante que puso incómoda a Juana Viale. La reconocida panelista disparó contra la presidenta del PRO por los ataques misóginos de Fernando Iglesias y Waldo Wolff contra Florencia Peña y se desató un cruce con chicanas.

El ciclo emitido por El Trece, que también recibió la visita de los periodistas Gastón Recondo y Ceferino Reato, tuvo un momento sumamente caliente. Luego de que se abordara la visita de Flor Peña a la Quinta de Olivos, la precandidata a diputada en Capital Federal en el partido Unite cuestionó a Iglesias y Wolff, compañeros del bloque macrista que lidera Bullrich con una crítica contundente: “Me parece que el error que cometimos fue mezclar los dos temas. Uno, es la misoginia que lo tienen los dos bandos. Y el otro es la falta de respeto cuando todos teníamos que estar adentro. Te escuché en una entrevista y no emitiste opinión. ¿Por qué? ¿Porque los otros también cometen el error?”.

La ex Ministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri se mostró sorprendida y también molesta por el comentario y le respondió a Fernández: “Todo aquel que piensa distinto a esa verdad única que expresa el kirchnerismo es siempre atacado, sacado de contexto. Lo que creo es que el lenguaje es parte de la democracia...”. Con el objetivo de defender a Flor Peña por los ataques machistas del macrismo, indicó: "El maltrato no es parte de la democracia".

Cinthia Fernández y Patricia Bullrich se pelearon en el programa de Juana Viale.

Aun así, la verborrágica política macrista trató de no abordar el punto en cuestión y se defendió con críticas hacia el Oficialismo: "La democracia tiene un contrato, cuando se rompe y te pueden decir que sos igual que la dictadura, hace que quienes son parte del gobierno encubran todo lo que hace una persona que es de su bando. Tenemos que reconstruir una arena democrática".

La fuerte pelea de Cinthia Fernández y Patricia Bullrich en el programa de Juana Viale

Ante la mirada de los presentes, la Presidenta del PRO intentó victimizarse para evitar hablar sobre los repudiables accionares de los diputados macristas Fernando Iglesias y Waldo Wolff: "Si alguien del oficialismo comete un delito lo encubren, y eso hace que nunca se critiquen. Cuando sean capaces de criticarse, de pedir perdón vamos a tener una posibilidad de entender que nuestra palabra”.

Cintia Fernández no toleró el comentario y la cruzó: “Es infantil la explicación. Acá no hablamos de ideología, no es de un lado o del otro".

Patricia Bullrich no toleró la chicana y le indicó: "Vos no hablarás de ideologías porque no sé en qué país vivís...".

Cinthia Fernández: "Yo la veo a usted y me parece una explicación infantil. Maltratar a una mujer, de un lado o del otro no importa. Estás maltratando a una mujer. Hay dos cosas que hay que separar. Que están tratando de tapar con misoginia todos los ingresos que no se deben mientras afuera se estaban fundiendo todos, es una cosa. Ahora, maltratar a una mujer, y como mujer te lo digo no como política, vos no podés decir 'yo no critico a los míos porque los otros no lo hacen'".

Frente al silencio de Bullrich, Cinthia Fernández continuó: "Pará, porque si no es un monólogo. Dejame desarrollar mi idea. Los dos temas son iguales de graves y no tienen que existir".

Patricia Bullrich: "No son iguales de graves".

Cinthia Fernández: "Usted no puede actuar como ellos".

Patricia Bullrich: "Quiero que en la Argentina se entienda que cuando un grupo como JxC es atacado, somos atacado por cómo pensamos. Nos dicen cualquier cosa. El lenguaje, usado como policía del lenguaje por el kirchnerismo, y nosotros tenemos que autoflagelarnos cuando un diputado nuestro dijo algo totalmente fuera de lugar. Porque no lo dijo sobre Florencia Peña. Si leen todo el hilo, se van a dar cuenta que es un relato. Fernando Iglesias lo dijo dos días antes que se supiese que Florencia Peña había entrado a la casa".

Cinthia Fernández: "Siento que estoy hablando con mi hija que me está diciendo ‘yo me estoy portando mal’".

Patricia Bullrich: "No me trates como tu hija, por favor".

Cinthia Fernández: "Discúlpeme, lo estoy bajando a palabras simples, porque los políticos complican todo".

Patricia Bullrich: "Vos entraste a la política y decís...".

Cinthia Fernández: "No me ningunee, ni me chicanee, yo estoy diciendo que como mujer, no podría avalar solo porque del otro lado no se autocritican. Como mujer no puede responder así".

Finalmente, y luego de tanta tensión, la panelista y precandidata a diputada en Capital Federal trató de tener un nuevo acercamiento a la Presidenta del PRO, aunque con un tono más amigable: “Le quiero decir una cosa porque me quedé mal. Mi vehemencia fue por el tema de la mujer, no es ideología ni nada". Y agregó: "Patricia es una mujer que pasó por todos lados. Fue peronista, fue radical, hoy fue linda conocerla para poder darle mi opinión. Se la bancó y yo me la banqué”. En tanto, Bullrich le respondió con elogios: "Tiene ímpetu, tiene ganas, y la gente que tiene ganas de airear la política con gente nueva me parece bueno".