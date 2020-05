Jorge Rial contó cómo fue acosado por una fanática: "La tuvieron que internar"

Jorge Rial dio a conocer una incómoda situación que vivió en el pasado con una fanática que, según contó el conductor, tenía problemas psicológicos. La mujer lo esperó en América y se le abalanzó para hacerle una extraña propuesta.

“Un día me paró acá y me dijo: ‘Llevame a un hotel'”, comenzó contando el periodista y recordó la excusa que puso para huir: "Yo le dije una frase que no era verdad, en ese momento: ‘Estoy felizmente casado'”. Sin sentirse orgulloso por su mentira, Rial afirmó: “Entiendan que había que mentir. En ese momento la frase fue mágica. Me defendí con lo peor que tenía, saqué la peor arma”.

Sin embargo, su excusa no sirvió y Rial admitió que la incomoda situación se volvió peor de lo que él esperaba. “Igual no sirvió de nada: me corrió y quiso abrir la puerta con el auto en movimiento", contó el conductor mientras los panelistas de Intrusus lo miraban atónitos.

Según Rial, no era la primera vez que la mujer aparecía en su vida: lo había seguido en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando salía a comer con su familia o compañeros de trabajo. "Se paraba atrás de los árboles y me miraba", recordó el periodista y dijo "Julián y Ana, los productores, son testigos. Un día la policía actuó y la tuvieron que internar".