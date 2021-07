Lacalle Pou dejó en offside a Jonatan Viale en vivo: "se puede imaginar"

El periodista del macrismo quiso que el presidente de Uruguay se sume a su militancia, pero se quedó con las ganas.

Parece que el periodista de la ultraderecha Jonatan Viale no aprende. Este miércoles entrevistó en + Realidad, su programa en la señal televisiva de La Nación, al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, pero lejos de intentar ahondar en la realidad del país vecino, el periodista le fue con su militancia antikirchnerista y le salió mal.

"Déjeme hacer catarsis con usted, lo que ustedes tienen en un año acá tenemos en 2 meses. Es inevitable la comparación", arrancó Jonatan Viale, sin ningún tipo de preámbulo, en referencia a la inflación en la Argentina y el país vecino. De todos modos, en su intento de sumar una nueva voz enemiga del Gobierno nacional, el periodista pasó vergüenza al aire al encontrarse con la respuesta del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.

"Se puede imaginar que de Argentina no voy a opinar", respondió tan tajante como incómodo el mandatario uruguayo. Para salir de la incomodidad, Viale insistió: "nos duele por nosotros tener 50 por ciento de inflación". Lejos de seguirle el juego, el uruguayo pasó a otro tema y propuso: "Jonatan, aprovecho el centro y voy a cabecear".

"Me gustaría que se escuche en Argentina y se nos crea: tenemos que terminar con esa falsa dicotomía de que a uno le tiene que ir bien y al otro mal. Nosotros no podemos frenar el crecimiento argentino, aunque no nos guste vamos para arriba", señaló en referencia al canal de Magdalena. "Yo no represento a ninguna ideología y si yo entro en algún ring, estoy frito", lanzó.

"Entre otras cosas, porque tengo una relación personal con el presidente Alberto Fernández. Dentro de lo que yo entiendo no hay puentes cortados", sentenció el presidente de Uruguay. Falsamente, Viale celebró que Lacalle Pou "represente a un país y no a una ideología" y pasó a buscar declaraciones sobre la posición argentina sobre el conflicto en Cuba, pero tampoco se encontró con un aliado.

Hacia el final de la entrevista, Jonatan volvió a insistir y le preguntó: "¿Qué relación tiene usted con Cristina Kirchner? ¿Cómo la ve políticamente?". "La segunda parte no me corresponde", lanzó Lacalle Pou. "La primera, nunca la vi personalmente ni intercambiamos WhatsApp. No la vi en una reunión pública, sólo el día que asumió Alberto Fernández, de lejos", sintetizó.