Investigan al cantante francés Patrick Bruel por presunta violación y acoso sexual

FOTO DE ARCHIVO: Patrick Bruel asiste a una ceremonia de homenaje a los 42 ciudadanos franceses muertos y a todas las víctimas del asalto de Hamás a Israel, en el patio del Hotel des Invalides en París, Francia

El cantante y actor francés Patrick Bruel, uno de los ‌artistas con ‌mayores ventas de Francia, está siendo objeto de una investigación formal por violación, intento de violación, agresión sexual y acoso entre 2008 y 2019, informó el jueves ​la fiscalía local.

Ser ⁠objeto de una investigación formal ‌significa que existen motivos ⁠razonables para creer que ⁠se ha cometido un delito y es un paso hacia la celebración ⁠de un juicio.

• Bruel, que ​se ha enfrentado a ‌acusaciones de varias ‌mujeres por incidentes ocurridos entre 1997 ⁠y 2012, ha negado públicamente cualquier delito.

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• Es otra figura francesa de alto perfil que ​se enfrenta ‌a una investigación a raíz del movimiento #MeToo, después de que el actor Gérard Depardieu fuera condenado el año pasado ⁠a una pena de 18 meses de cárcel, con ejecución suspendida, por agredir sexualmente a dos mujeres en un plató de rodaje.

• El miércoles, el cantante de 67 años compareció ‌ante cuatro jueces de instrucción para su imputación formal.

• Los jueces de instrucción también determinarán si los incidentes relacionados con otras 13 presuntas ‌víctimas entre septiembre de 1992 y septiembre de 2008 han prescrito, informaron los ‌medios de ⁠comunicación franceses.

• Bruel quedó en libertad bajo supervisión judicial.

(Información ​de Leo Marchandon y Layli Foroudi; edición de Alexandra Hudson; edición en español de María Bayarri Cárdenas)