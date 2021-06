Marcelo Gallardo y Alina Moine: crecen los rumores sobre un nuevo romance

La información fue brindada por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en Intrusos. Marcelo Gallardo, el entrenador de River Plate, le habría pedido a Alina Moine que lleve un amigo a Miami para "despistar" a los periodistas.

Hace un tiempo que se mencionó un posible romance entre ellos, que fue desmentido por la propia Alina Moine. Sin embargo, en las últimas horas estos rumores volvieron a sonar con fuerza y en Intrusos dieron pistas de un posible regreso de la periodista de ESPN con Marcelo Gallardo. El entrenador de River Plate se encuentra con el plantel "millonario" en Orlando, Estados Unidos, y curiosamente la otra protagonista de la historia también voló a tierras norteamericanas.

Según informaron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Alina Moine llegó con Martín Bossi a Estados Unidos y el humorista podría ser una especie de "despiste" para los periodistas. De acuerdo a lo mencionado, el "Muñeco" podría haberle sugerido a la conductora que lleve un amigo suyo para que no se sospeche del romance que habrían retomado lejos de Argentina.

De acuerdo a las versiones expuestas en América TV, Alina Moine se encuentra en Miami. Esta ciudad está muy cerca de Orlando, lugar en donde están Marcelo Gallardo y sus jugadores de River Plate. "Se cuenta que la anterior vez que River hizo pretemporada en Miami, había estado Alina Moine", enfatizó Rodrigo Lussich.

En su momento, fue la propia Alina quien desmintió el romance con Marcelo Gallardo con las siguientes palabras: "Yo de la vida de Marcelo no voy a hablar. Por mí puedo decir que no estoy con él. Lo conozco y tenemos una buena relación, pero no pasó nada". ¿Esta vez también se tratará sólo de rumores o habrá algo cierto en todo lo mencionado en Intrusos?

La picante propuesta poliamorosa de Flor Peña a Marcelo Gallardo

En diálogo con Diego Díaz y su equipo por Fútbol Continental, Florencia Peña habló mucho sobre el deporte más popular del país, del que es fanática desde hace años. “Me parece que lo que pasó el otro día con River nos mostró una realidad de que el fútbol no está exento de lo que pasa en la Argentina y el mundo con el coronavirus", comenzó opinando la actriz sobre el brote de casos positivos de coronavirus en el plantel millonario.

Pero lo más picante llegaría cuando Diego Díaz le consultó a Peña a qué estrella del plantel millonario sumaría a su relación poliamorosa con Ponce de León. "Mi marido sabe que Gallardo es mi única debilidad”, reveló la conductora de 46 años de edad, al tiempo que agregó que “con Gallardo se me caen las medias. No puedo creer el liderazgo que tiene, me dio vuelta la cabeza". Ante la sorpresa de los periodistas deportivos, Peña insistió: “Es Gallardo sin dudas, y creo que mi marido estaría muy contento. Si nos deja hacerle unas preguntas en el medio, estaríamos todos chochos".