El 2021 llegó con muchas sorpresas para el staff de Intrusos en el Espectáculo. Recientemente, los periodistas Rodrigo Lussich y Adrián Pallares debutaron como conductores oficiales del programa tras la salida definitiva de Jorge Rial... Pero la baja de Rial no fue la única: la periodista Débora D´Amato anunció en su cuenta de Instagram que fue despedida del magazine de espectáculos de América después de integrar su panel durante cuatro años.

"Hoy me despido con profunda tristeza pero sobre todo sumamente preocupada porque no sé qué será de nosotras en lo inmediato", lamentó ya que a partir de la decisión del canal la periodista se queda sin trabajo del que depende junto a su hija Lola.

"Cuando se supo de mi embarazo, en una nota que me hicieron en @americatv por la buena nueva (no importa quién porque si no parece que le achaco algo y en realidad es reflotar el único miedo que tuve desde ese día), me consultaron sobre qué temores tenía de cara a la pronta maternidad", arrancó D'Amato.

"Recuerdo como si fuera hoy mi respuesta: "No le temo a nada de lo que se viene ni de la maternidad. A lo único que le tengo pánico es a quedarme sin trabajo". Algo absolutamente real. "Y bien amigos, llegó ese momento", lanzó.

En el medio de la bronca, la periodista intentó hacer una reflexión sobre su paso por Intrusos y sobre la importancia de detallar los alcances de la decisión del canal a fin de evitar versiones erradas. "Por supuesto que esto lo escribo a raíz de todos los mensajes que recibo y porque mi trabajo es público (lamentablemente) y eso lleva a que sea noticia y tema de debate, especulaciones, mentiras y más", expuso.



"Sería estupendo poder transitar mi miedo y dolor en total anonimato pero no es posible. Sobre todo por el tipo de programa al que pertenecí durante cuatro años", agregó Débora.

Si bien no dio detalles sobre posibles trabajos, enfatizó: "Tengo dos manos, dos pies y un cerebro, algo saldrá para que mi vida se acomode y no sea un caos". "Y ahora los dejo. Tengo que pensar en qué carajos será de nuestro destino de ahora en más y por el momento no le encuentro salida", concluyó.

La nueva incorporación de Intrusos

La noticia de la desvinculación repentina de Débora D'Amato generó mucho rechazo en las redes sociales, donde comenzaron a cuestionar al programa fuertemente ya que la nueva incorporación no se parece en nada a la periodista.

En el afán de sumar figuras más polémicas que compartan su intimidad en el panel, Intrusos sumará a su mesa a partir de marzo a la mediática Mica Viciconte quien, como experiencia, cuenta con haber sido panelista en Incorrectas.