Crecen los rumores: Fantino será el nuevo conductor de Intratables

El conductor ocuparía el lugar de Fabián Doman en las noches de América TV. Su programa en ESPN cambiaría de horario.

Luego de la salida de Fabián Doman de la conducción de Intratables, confirman que Alejandro Fantino desembocará en las noches de América TV para ser el nuevo conductor del programa.

La noticia fue informada por el reconocido periodista de espectáculos, Pablo Montagna, quien dijo que ya es un hecho que Fantino pasará a conducir Intratables. Ayer, el conductor de Fantino a la Tarde había dicho que no se habían comunicado con él para ofrecerle el puesto y se esperaba que Paulo Vilouta continuara al frente del programa. Pero parece que todo cambió en las últimas horas.

Hasta el momento, Fantino estaba trabajando en Fantino a la Tarde, programa que se emite de 16 a 18 en la pantalla de América TV. También está al frente de un programa de deportes en las noches de ESPN. Si el pase a Intratables se concreta formalmente, se superpondrían los horarios con ESPN ya que va de 22 a 23:30.

Frente a este problema, Montagna reveló que el programa que conduce en el canal deportivo pasaría a transmitirse a las 12 de la noche, por lo que podría mantener ambos trabajos.

Por ahora, Fantino no se expresó al respecto. Lo último que dijo sobre el tema fue que está muy bien en los programas que realiza, tanto en América como también en ESPN por la noche. "Pasaba por acá para solamente aclarar porque me está llamando todo el mundo, y está bueno usar redes sociales para esto, que yo no tengo ningún ofrecimiento formal para hacer intratables por parte del canal", afirmó el conductor ayer.

La salida de Fabián Doman

Fabián Doman se dedicará a un nuevo cargo en su vida totalmente lejos de los problemas en la TV argentina. Se ocupará de las Relaciones Institucionales de Edenor y, según trascendió ya comenzó a trabajar allí a partir del jueves 1 de julio.