Cómo le irá a Colapinto en el GP de Brasil, según la Inteligencia Artificial

La Inteligencia artificial consideró la situación actual del equipo Alpine F1 Team y el desempeño del piloto Franco Colapinto en la temporada 2025 de la Fórmula 1 para armar una estimación razonable para la posición final del argentino en el Gran Premio de Brasil 2025. Además, reveló cuáles son los escenarios posibles del evento deportivo que tiene en vilo a los amantes de la velocidad

De esta manera, el asistente virtual ChatGPT detalló que Franco Colapinto terminaría el Gran Premio de San Pablo entre el puesto 14 y 17. Respecto a esos lugares posibles, la IA explicó varias razones de la estimación. "Alpine está último en el campeonato de constructores 2025 y ha tenido uno de los monoplazas menos competitivos de la parrilla", detalló.

Además, la Inteligencia artificial agregó que Colapinto "aún no ha conseguido sumar puntos en la temporada (ningún top-10) con Alpine y sus mejores resultados han sido posiciones como 11.º en Países Bajos". "El circuito de Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) presenta retos técnicos y también depende de que el coche tenga buena velocidad punta y fiabilidad — atributos que Alpine ha tenido dificultades para explotar", completó la herramienta desarrollada por Open AI.

"Si bien no se espera que Colapinto logre un resultado sobresaliente, también hay margen para que mejore ligeramente su posición respecto a algunas carreras previas, gracias a su progresión reciente", concluyó ChatGPT sobre el conducto argentino que hoy recibió una gran noticia, porque continuará en la escudería el año que viene.

Los escenarios de Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil, según la IA ChatGPT

Escenario optimista – Top 10 (P9–P10)

Probabilidad estimada: 15 %

Condiciones necesarias: carrera caótica o con lluvia (Interlagos suele tener clima cambiante).

Safety cars o abandonos de autos más rápidos (como Haas, RB o Sauber).

Una estrategia acertada de Alpine, especialmente con neumáticos intermedios o duros.

Motivo: Colapinto ha mostrado buena consistencia y control en condiciones complicadas. Si se da una carrera con incidentes, podría aprovechar para sumar sus primeros puntos.

Escenario medio – Fuera de los puntos (P14–P17)

Probabilidad estimada: 60 %

Condiciones típicas:

Carrera limpia, sin grandes accidentes.

Rendimiento similar al promedio de Alpine 2025.

Motivo: El A525 tiene déficit de ritmo en recta y tracción a la salida de curvas lentas. Colapinto podría pelear con los Sauber o Williams, pero le costaría entrar al top 10.

Franco Colapinto continuará como piloto de Alpine en la Fórmula 1 en 2026.

Escenario pesimista – Abandono o P18–P20

Probabilidad estimada: 25 %

Condiciones posibles: