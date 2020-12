Pasaron más de 50 años de los atroces crímenes del asesino del Zodíaco.

Un grupo de aficionados logró descifrar un misterioso mensaje en código enviado hace 51 años por el llamado 'asesino del Zodiaco' al periódico San Francisco Chronicle.

"Espero que lo estéis pasando muy bien tratando de atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo que muestra algo sobre mío. No le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso mucho antes, ya que ahora tengo suficientes esclavos que trabajarán para mí mientras que el resto del mundo no tiene nada", se puede leer en el mensaje.

Durante el descifrado, los expertos utilizaron un programa de descodificación para analizar 650.000 variaciones del mensaje, uno de los muchos que llegaron a la redacción del periódico San Francisco Chronicle. Según contó Oranchak —que lleva trabajando en el descifrado de las cartas del Zodiaco desde 2006 y hasta creó una página web dedicada a los mensajes del enigmático asesino—, la carta recientemente descifrada no es más que "la misma basura del Zodiaco en busca de atención".

Por su parte, el FBI confirmó en un comunicado el descifrado del mensaje y afirmó que "el caso del asesino del Zodiaco sigue siendo una investigación en proceso". Cabe señalar que quedan por decodificar otras dos cartas del asesino, una de las cuales podría contener su nombre.

El misterioso asesino en serie, que se llamó a sí mismo el Zodiaco, mató a cinco personas entre 1968 y 1969 y se atribuyó otros 37 asesinatos en California. El autor de los crímenes nunca fue identificado ni arrestado. La historia del misterioso asesino inspiró las películas "Harry el sucio", protagonizada por Clint Eastwood, y "Zodiac", de David Fincher.

El programa de televisión al que se refiere el mensaje es «The Jim Dunbar Show», un espacio de entrevistas de televisión del Área de la Bahía. El mensaje cifrado se envió dos semanas después de que una persona que aseguraba ser el Asesino del Zodíaco llamara al programa. "Fue increíble. Fue un gran impacto. Nunca pensé que encontraríamos algo porque me había acostumbrado tanto al fracaso", afirmó Oranchak a CNN. Este desarrollador de software ha estado trabajando para resolver los códigos del Asesino del Zodíaco desde 2006. Y agregó: "Cuando empecé, solía emocionarme cuando veía que algunas palabras se formaban. Eran como falsos positivos, fantasmas. Me había acostumbrado a eso. Era una posibilidad remota, ni siquiera sabíamos si había un mensaje".