Horóscopo semanal: predicciones del 24 al 30 de abril de 2023

Horóscopo semanal del 24 de abril al 30 de abril: consejos, predicción para tu signo y colores de la suerte.

Ya está disponible el horóscopo semanal del 24 al 30 de abril de 2023. Desde El Destape, te contamos cuáles son las predicciones y pronósticos para tu signo en esta semana que se aproxima.

Es importante señalar que son predicciones generales, por lo que es posible que no todo resuene con tu presente: tomá lo que intuyas que es para vos. Además de leer el horóscopo de tu signo solar, también podés leer el de tu ascendente. Y si no sabés cuál es tu ascendente, podés averiguarlo de forma gratuita en diversos sitios de Internet.

Horóscopo semanal de Aries

Se conectan con personas que les ayudarán a esclarecer un problema laboral. Las complicaciones en el plano afectivo vuelven, traten de ser un poco más pacientes. Tener como prioridad mantener la paz y la armonía para nosotros y para quienes comparten nuestra vida. Una posibilidad nueva en el plano material les permitirá realizar una compra que esperaban. Les prometen una interesante oportunidad de realizar ciertos negocios que tienen que ver con sus actividades. Siempre ver y rever cuando de negocios se trata. Momento de color: verde claro.

Horóscopo semanal de Tauro

Se adelanta una cuestión de papeles que deberán resolver. Las cosas que esperan recibir en el área afectiva las deberían pedir o tratar de demostrar sus necesidades. A veces no dejamos que el otro sepa lo que necesitamos, a veces no dejamos que el otro entre. Deberán realizar ciertos trámites atrasados. Hay papeles suyos que no pueden esperar. La esperanza de recuperar la relación de pareja podría estar a punto de hacerse realidad. Cuando logramos algo que deseamos debemos hacernos responsables de por lo menos tratar de no perderlo. Momento de color: granate.

Horóscopo semanal de Géminis

Deberían tratar de actualizarse en el área de sus actividades. Aprovechen su regencia mercuriana que les da una capacidad especial para cultivar el intelecto. Se encuentran con alguien del pasado que generará apertura de pensamiento y les hará notar que el punto es no quedarse en el tiempo y aceptar los finales de las cosas. Dedican un tiempo de este día para tener un encuentro sorpresivo con alguien que les interesa. La idea de encontrar a quien buscan los llevará justamente a encontrarla. Superación. Reconocer la importancia de los deseos profundos y luchar por ellos. Momento de color: amarillo.

Horóscopo semanal de Cáncer

Una inquietante situación se planteará en el trabajo, traten de dilucidar solos y ver la solución. Tienen ustedes la capacidad de intuir, aprovéchenla. No posterguen por miedo al encuentro esa cita amorosa. Realmente el amor es una prueba evolutiva. Atraviesan una etapa de tranquilidad que se las da su relación de pareja. Es una jornada óptima para todo lo que sea fijar compromisos. Tengan en cuenta una propuesta que les hacen en el plano laboral. Aprovechar los buenos momentos. Momento de color: ámbar.

Qué tiene la astrología reservado para esta semana

Horóscopo semanal de Leo

Pareciera tener resuelta una situación difícil que se presenta en el trabajo desde hace tiempo. No se involucren con personas que tienen un compromiso afectivo, sepan mirar bien. A veces buscamos complicaciones para esquivar tomar compromisos reales y posibles. Su decisión en el plano afectivo sería acertada a pesar de sentir lo contrario. A veces debemos aceptar un pequeño dolor para no generar otro más grande. Reunión cumbre en el plano laboral. Los logros personales debemos valorarlos. Momento de color: negro.

Horóscopo semanal de Virgo

Especial dedicación tendrán frente a situación que surge en el trabajo la cual podrían aprovechar para demostrar sus talentos. El amor estaría algo lejano, traten de acercarse. No dejar que los afectos se pierdan. Valoración. Un impacto en el área laboral por decisiones que se toman. No se vean afectados ni preocupados. Lo significativo de un encuentro que se da en el día lo verán cuando consulten con su almohada. Darnos el tiempo preciso para internalizar las cosas que nos pasan. Momento de color: verde bosque..

Horóscopo semanal de Libra

La ansiedad con respecto a lo que sienten por esa persona de interés deberían transformarla en palabras. No pierdan la posibilidad de trabajar por temor a una respuesta negativa. La fuerza debe aparecer aunque no queramos; la vida es un constante desafío. Se liberan de un pensamiento que los mantenía angustiados. Su claridad los ayudará a despejar muchas dudas. La parte amorosa estará más completa si aprenden a compartir las cosas que les pasan con la persona elegida. Sentirnos más libres y seguros. Momento de color: cobre.

Horóscopo semanal de Escorpio

El volumen de mando que tienen en forma natural les ayudará a poner fin a ciertas cuestiones difíciles de manejar en el trabajo. Los momentos de felicidad reaparecen en las parejas. Las capacidades debemos asumirlas y usarlas en pos del bien. Movimientos de papeles estarían a punto de darles ciertas respuestas que esperan. No se detengan en tratar de realizar esa reunión que tanto añoran en el plano laboral. Las cosas pueden estar mejorando. Todo se modifica, todo cambia, todo se mueve aunque no lo veamos. Momento de color: plateado.

Horóscopo semanal de Sagitario

La búsqueda de personas con sus características les dará la oportunidad de conseguir el trabajo que esperan. No dilaten reunirse con esas personas que tanto desean. Plenitud. Saber que siempre las posibilidades llegan. Un espacio dedicado a reunirse con alguien que desean mucho. Aprenden a decir lo que sienten sin problema. Llega la hora de movilizarse internamente y permitirse ser feliz. Creernos felices cuando lo que sentimos es amor y podemos decirlo al otro sin miedo. Momento de color: sol.

Horóscopo semanal de Capricornio

La seguridad del éxito de algunos temas que competen a sus trabajos la tendrán durante la jornada. Se precipitan situaciones poco agradables en el plano afectivo, traten de evitarlas dialogando. Evitar los problemas tantas veces como podamos. Día de sorpresas en el plano laboral. Las cosas parecen complicarse pero no deberían alarmarse. Llega alguien que los ayudará a superar un dolor sentimental de larga data. Poner ganas de terminar con los dolores innecesarios. Momento de color: amarillo.

Horóscopo semanal de Acuario

Dificultad que se soluciona a lo largo de la jornada en el plano laboral. Sus expectativas en el plano económico se verán satisfechas a lo largo del tiempo. Aprendan a controlar su ansiedad. Saber que las cosas siempre tienen la posibilidad de solucionarse. Superan un estado anímico que los mantenía alterados. Se complementarán con alguien de su entorno laboral hasta el punto de llegar a enamorarse. Noticia interesante en el área material. Permitirse sentir, no resistirse a ser amado. Momento de color: frutilla.

Horóscopo semanal de Piscis

La posibilidad de solucionar una cuestión de papeles está al alcance. Los motivos de una cita que se cancela no serán suficientes, sepan distinguir la verdad en las cosas que les dicen los demás. Tener presente que no somos iguales ni en la forma de pensar ni en la forma de sentir. La clave de un problema en el área laboral la tienen ustedes mismos para poder solucionarlo. Su pensamiento intuitivo estará muy afilado en esta fecha en la que se devela un misterio esperado. Reconocer la verdad en las cosas que suceden. Momento de color: verde agua.