Movimientos astrales clave: el ingreso del Sol en Libra y el equinoccio traen cambios de energía

El horóscopo semanal del 22 al 28 de septiembre de 2025 llega con movimientos astrales destacados que marcan un inicio de ciclo. El ingreso del Sol en Libra y el equinoccio de primavera en el hemisferio sur generan cambios energéticos que repercuten en vínculos, finanzas y proyectos. Cada signo del zodíaco enfrentará pruebas, desafíos y también oportunidades que vale la pena conocer.

Aries

La semana comienza con tensiones para Aries debido a la oposición del Sol, la Luna y Mercurio desde Libra. Pueden surgir conflictos en las relaciones y cierta demora en asuntos personales. Entre el 25 y el 28 se abren posibilidades económicas más favorables. Conviene prestar atención a las articulaciones.

Tauro

Tauro experimenta altibajos por la oposición de Marte desde Escorpio a partir del 23 de septiembre. En el plano económico, Venus en Virgo favorece la producción y el trabajo. El entorno familiar se muestra sereno gracias a Júpiter en Cáncer. Los días 25 y 26 se perfilan como más complejos. Cuidar la garganta será clave.

Géminis

Con Urano en tránsito, Géminis se siente estimulado a innovar y proyectar cambios. La semana inicia con la Luna en Libra, propicia para compras y acuerdos. Mercurio también desde Libra potencia la mente y la comunicación. En lo físico, los días 27 y 28 pueden traer molestias lumbares. Marte en Escorpio impulsa decisiones financieras arriesgadas.

Cáncer

El inicio de semana puede traer rumores o malentendidos para Cáncer. No obstante, el panorama económico es alentador gracias a Venus en Virgo y Marte en Escorpio, que fortalecen la administración. El 25 y 26 son fechas favorables en lo afectivo, aunque conviene cuidar la salud ósea.

Leo

Leo vive una etapa de reflexión y ajustes en la dinámica de pareja por la influencia del Sol, la Luna y Mercurio desde Libra. Marte en Escorpio puede provocar tensiones en el ámbito laboral. Los días 25 y 26 son menos favorables y podrían generar roces. Se recomienda canalizar la ansiedad de manera constructiva.

Virgo

Virgo debe ser cauteloso en el plano económico por la oposición de Saturno desde Piscis. Sin embargo, Venus en el signo brinda estabilidad en lo afectivo y protección en las finanzas. En lo laboral surgen desafíos importantes. Se recomienda atención a malestares abdominales, especialmente entre el 27 y el 29.

Libra

Con el ingreso del Sol, la visita de la Luna y la presencia de Mercurio, Libra inicia su ciclo anual con energía renovada. Estos movimientos astrales impulsan proyectos, intuición y vitalidad. Venus desde Virgo protege los vínculos, aunque conviene evitar decisiones apresuradas. Los días 27 y 28 son especialmente positivos.

Impacto en las relaciones: los signos atraviesan ajustes y renovaciones en el plano afectivo

Escorpio

Escorpio atraviesa un periodo de renovación antes de su retorno solar. Venus en Virgo respalda el plano afectivo, mientras que Mercurio en Libra favorece viajes o mudanzas. El 25 y 26, con la visita de la Luna, serán jornadas claves para encuentros significativos. La combinación con Júpiter y Marte anticipa días afortunados.

Sagitario

Para Sagitario, la semana se presenta con ajustes positivos. Urano desde Géminis puede impulsar mudanzas o cambios, especialmente en el primer decanato. En lo económico es momento de revisar cálculos y presupuestos. Los días 22, 23, 27 y 28 se perfilan como los más propicios para encuentros sociales y mayor optimismo.

Capricornio

El inicio resulta desafiante por la oposición solar y lunar desde Libra, sumada al tránsito de Mercurio. Sin embargo, Venus en Virgo y Saturno en Piscis generan mejoras profesionales. La clave está en la prudencia. Las jornadas del 24 al 26 se destacan como más favorables para recuperar energía.

Acuario

Acuario atraviesa un período prometedor gracias al ingreso del Sol y Mercurio en Libra, que impulsan contactos y proyectos. Venus, ya fuera de oposición, aporta mejoras en el plano afectivo. El 22 y 23 traen avances notables, mientras que el 27 y 28 se perfilan con buenas noticias y bienestar físico.

Piscis

Piscis disfruta de una semana equilibrada, con oportunidades de renovación el 25 y 26 gracias a la Luna en Escorpio y el impulso de Marte. Venus en Virgo genera ciertas tensiones económicas, mientras que Saturno en el signo reactiva recuerdos del pasado. El 30 de septiembre marca un momento positivo en el hogar.