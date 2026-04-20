Horóscopo semanal del 2026: predicciones del 20 al 26 de abril 2026 y qué le espera a cada signo

Signos del zodíaco.

La cuarta semana de abril de 2026 se perfila como una de las más disruptivas del año para los signos del zodíaco. Para este cuarto mes del año, la astrología propone otra clave de lectura: la volatilidad de las ideas. Jimena La Torre reveló a través de su canal de YouTube que el ingreso de Urano en Géminis actúa como un detonador mental que obliga a dejar de lado lo que dábamos por sentado.

Acompañados por la energía impulsiva de la Luna Nueva en Aries y la claridad de Mercurio, los doce signos se enfrentan a una "revolución mental". No es momento para estructuras rígidas. La comunicación se vuelve eléctrica y las soluciones a problemas de larga data aparecerán en forma de chispazos de genialidad. Como advierte la experta, "las ideas volarán" y la flexibilidad será la única herramienta para no quedar fuera de juego en un período donde lo inesperado será la norma.

Aries

Tus ideas vuelan rápido y directo. Es el momento de aprender algo nuevo o mandarte un viaje relámpago que te abra la cabeza.

Carta de la suerte: Caballero de Espadas. Representa determinación para cortar obstáculos

Tauro

Lo tradicional en tu billetera ya fue. Buscá formas tecnológicas de ganar plata, pero no firmes nada sin analizarlo bien.

Carta de la suerte: Dos de Espadas. Simboliza calma y análisis antes de decidir.

Géminis

Sos el protagonista del cambio. Te reinventás y gritás quién sos al mundo. Tu mente brilla como nunca.

Carta de la suerte: As de Espadas, que marca el inicio de un proyecto brillante.

Signos del zodíaco.

Cáncer

Sueños intensos y revelaciones. Es hora de soltar patrones viejos; escribir te puede ayudar a procesar todo.

Carta de la suerte: Reina de Espadas. Representa Claridad y lógica para tu paz mental.

Leo

Conocés gente nueva que te vuela la cabeza y cambia tus metas. Proyectos sociales e innovadores están en puerta.

Carta de la suerte: Rey de Espadas, que simboliza autoridad y juicio para liderar.

Virgo

Tu carrera pide pista nueva. Necesitás más libertad y actualizar cómo trabajás. El cambio de horizonte te va a hacer bien.

Carta de la suerte: Seis de Espadas, que representa moverse hacia aguas más tranquilas.

Libra

Te toca negociar con gente muy distinta. La tecnología será tu gran aliada para dar el salto profesional.

Carta de la suerte: La Justicia, lo que muestra la capacidad de gestionar acuerdos favorables.

Escorpio

Tenés ganas de estudiar cosas raras y cambiar tus creencias. Sé astuto y manejate con discreción para expandirte.

Carta de la suerte: Siete de Espadas. Representa planificación estratégica.

Sagitario

Revolución total en tus relaciones. Buscás gente que respete tu libertad y te estimule intelectualmente.

Carta de la suerte: Cinco de Espadas. Evitá discusiones que no lleven a ninguna resolución.

Tarot y signos del zodíaco.

Capricornio

Meté tecnología en tu rutina y cuidá tu salud con estímulos nuevos. Si fluís con el cambio, te va a ir mejor.

Carta de la suerte: Rueda de la Fortuna. La suerte te acompaña en el cambio.

Acuario

Tu creatividad está por las nubes. Es el momento ideal para un hobby loco o un romance que rompa el molde.

Carta de la suerte: La Estrella. Simboliza inspiración y esperanza.

Piscis

Movimientos en casa o con tus raíces. Ventilá temas del pasado con lógica y no dejes que el miedo te gane.