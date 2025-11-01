Horóscopo del fin de semana de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo.

Noviembre ya comenzó y en su primer fin de semana los signos del zodíaco verán abiertas las puertas de nuevas oportunidades. Así lo auguró Mhoni Vidente, quien compartió sus predicciones para cada una de las casas. Según predijo la pitonisa, serán dos días donde el amor se sentirá, el dinero lloverá para algunos signos y otros deberán cuidar de su salud.

Horóscopo del fin de semana 1 y 2 de noviembre: predicciones de Mhoni Vidente

Aries

Fin de semana de impulso y renovación. Dos golpes de suerte marcarán tu camino: vestite de rojo y seguí tu intuición, porque todo juega a tu favor. Es un momento propicio para fortalecer vínculos amorosos, especialmente con Leo o Capricornio, y empezar a planear ese viaje que tanto deseás para fin de año.

Tauro

Tu energía necesita un respiro. Tomate tiempo para descansar y rodearte de personas que te inspiren bienestar. Mantené lejos las malas vibras con agua bendita y un limón verde. Buen panorama para los negocios, pero no tomes decisiones sentimentales apresuradas. Números de suerte: 01, 23 y 55. Tu color: azul.

Géminis

Energías cambiantes: protegé tu aura usando blanco y un toque de perfume de sándalo. Podría surgir una oportunidad económica o laboral, no la dejes pasar. Es tiempo de construir bases sólidas en lo material. Dos golpes de suerte y afinidad amorosa con Aries y Capricornio. Alejate de la envidia.

Cáncer

Tres golpes de suerte te acompañan en estos días. Un pequeño cambio en tu look, como cortar las puntas del pelo, atraerá prosperidad. Llevá algo de plata encima para potenciar la fortuna. Fin de semana ideal para compartir con la familia y abrirte a un amor que promete estabilidad. Tu color: verde.

Mhoni Vidente dió el horóscopo del primer fin de semana de noviembre.

Leo

Es momento de limpiar tu entorno: no todas las personas que te rodean son sinceras. Evitá chismes y reforzá tu energía con un listón rojo. Podría llegar una noticia familiar que te llene de alegría, incluso un embarazo. El domingo será ideal para la unión familiar. Golpe de suerte con los números 07, 16 y 44.

Virgo

Prestá atención a tu salud, sobre todo a la garganta. Dejá atrás lo que ya cumplió su ciclo y abrí espacio a lo nuevo. Ordená tus finanzas y poné al día papeles o trámites pendientes. Tu color de poder es el azul intenso. Compatibilidad con Aries y Géminis. Etapa de equilibrio y serenidad hogareña.

Libra

El esfuerzo empieza a rendir frutos. Llegan reconocimientos laborales y nuevas oportunidades económicas. Protegete de la envidia con agua bendita y una veladora blanca. Se avecinan viajes o gestiones importantes. Resolverás temas familiares y florecerá tu creatividad. Tus números: 02, 15 y 33. Color: amarillo.

Escorpio

Arranca un ciclo de buena fortuna. Regalate algo que te guste y perfumate con sándalo para potenciar tu energía. Cuidá tu digestión, pero esperá buenas noticias tanto en el trabajo como en el amor. Alta compatibilidad con Piscis y Cáncer. Tu color de la semana: azul.

Sagitario

Necesitás serenarte y cuidar tu estado anímico. Evitá intervenciones médicas o decisiones impulsivas. Si surgen tensiones económicas, no pierdas la calma. Llevá un listón rojo como protección y no prestes atención a comentarios negativos. Golpe de suerte con los números 07, 31 y 79.

Capricornio

Tu esfuerzo empieza a verse recompensado. La prosperidad se activa, pero es clave mantener perfil bajo. Recibirás buenas noticias laborales y emocionales. Compatibilidad con Aries o Libra. Fin de semana propicio para la familia y los viajes. Encendé una veladora blanca el 1° de noviembre para atraer abundancia. Colores: naranja y blanco.

Acuario

Tomá decisiones laborales con prudencia. Llevá un limón verde contigo y rociate con agua bendita para alejar energías pesadas. Es buen momento para iniciar pequeños emprendimientos. Posibles roces de pareja: priorizá la calma. Números: 14, 88 y 91.

Piscis

Semana cargada de alegría y buena energía. Se activa un negocio rentable, especialmente en áreas creativas, ventas o publicidad. En el amor, estabilidad y compromiso con Cáncer o Virgo. Encendé una veladora roja y usá plata como talismán. Golpe de suerte con los números 00, 13 y 59.