Horóscopo del 5 al 10 de octubre: las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo

Mhoni Vidente se convirtió en una de las pitonisas cuyas visiones son palabra santa para muchos que buscan saber las energías que estarán disponibles a lo largo del mes. En este sentido, con el comienzo de la segunda semana de octubre, aquella compartió sus predicciones para cada signo el 5 al 10 del mes.

Mhoni Vidente predijo cómo será la semana del 5 al 10 de octubre para los signos.

Aries

Durante estos días se abre un portal de nuevos comienzos. La carta de “La Rueda de la Fortuna” sugiere que las fuerzas universales te respaldan especialmente en lo laboral. Eso sí, podrías experimentar trastornos del sueño o ligeras molestias en la cabeza. En el amor, el florecimiento es claro: si dejas atrás viejas cargas, construirás bases sólidas para lo que viene. Invoca la protección del Arcángel Miguel en momentos de tensión. Es un período ideal para tomar decisiones trascendentes.

Tauro

Para Tauro, esta semana invita a centrarse con claridad en tus metas y distanciarte de quienes no suman. La carta de “El Mundo” te impulsa a tomar el control con los pies bien firmes en la tierra. En el ámbito amoroso, podrían surgir conexiones sinceras en espacios cotidianos. No descuides tu salud renal y evita caer en conflictos innecesarios. La energía del Arcángel Miguel estará contigo para fortalecer tu estabilidad.

Géminis

Tu intuición estará en auge, manifestándose con fuerza a través de sueños y corazonadas. La carta de “La Fuerza” entra para ayudarte a resolver asuntos pendientes con determinación. En el plano profesional aparecen oportunidades importantes, pero debes cuidar el sistema respiratorio. En el amor, se vislumbran promesas con Libra o Acuario. Invoca al Arcángel Miguel para protección espiritual y claridad mental.

Cáncer

Esta semana trae sorpresas positivas en lo laboral, ya que un ascenso o hasta una beca podrían estar a tu alcance. La carta del “Emperador” te pide actuar con grandeza y confianza; los rumores no deben distraerte. En asuntos del corazón, tu energía conectará con Escorpio, Virgo o Sagitario. Cuida tu sistema digestivo y sigue tu intuición: el Arcángel Miguel será tu guía si lo invocas con fe.

Leo

Un impulso profesional y personal se asoma con fuerza bajo la carta de “El Carruaje”. Podrías recibir una propuesta romántica o incluso la idea de incorporar una mascota. Presta atención a tu salud cardiovascular y mantené tu energía en movimiento. Aunque se abren puertas laborales, no deposites toda tu confianza en terceros. Pedir la ayuda espiritual del Arcángel Miguel te será útil para limpiar energías negativas.

Virgo

Noticias positivas desde lejos podrían movilizar decisiones importantes. La carta de “El Loco” te insta a avanzar sin miedo, con convicción. En el amor, tu compatibilidad se alineará especialmente con Capricornio o Acuario. Evita caer en chismes o engaños. El Arcángel Miguel iluminará tu camino si lo invocas, protegiéndote de envidias o trabas. También es momento para equilibrar tus finanzas y liberarte de deudas que te frenan.

Libra

Para Libra, la llegada de octubre despierta energías de prosperidad bajo el “As de Oros”. Esperá regalos, oportunidades profesionales y un empujón económico. Pero ojo: evita los excesos y revisá documentos con atención para prevenir fraudes. La carta de “El Juicio” indica que se avecinan viajes o nuevas responsabilidades laborales. Tu salud hormonal merece atención, y los vínculos más fuertes se darán con Piscis o Cáncer. Invocar al Arcángel Miguel te ayuda a esquivar envidias y abrir caminos.

Sagitario

La carta del “Sol” ilumina tu camino: se avecina acción positiva y autenticidad en tus proyectos. No olvides organizarte para evitar el estrés. En el plano social, surgen eventos para conectar y renovarte. Renueva tu imagen, pero cuida tus pulmones: es momento de inspirar profundo. En el amor, deja atrás lo que ya pasó para abrirte a nuevas relaciones, sobre todo con Leo o Cáncer. Invoca al Arcángel Miguel para recibir protección energética.

Capricornio

El cambio positivo es inminente en tu trabajo: la carta del “Mago” te da las herramientas para transformar tu realidad. En esta semana, decisiones clave pueden fortalecer tu estabilidad económica y emocional. Libérate de la ansiedad con paseos o respiraciones conscientes. En el amor, se abrirán caminos con Aries o Virgo. El Arcángel Miguel puede ser tu escudo cuando lo invoques, especialmente acompañando tu ritmo con una vela roja.

Acuario

La energía del “Ermitaño” te invita a reflexionar antes de actuar: analiza con calma las nuevas ofertas profesionales. En el amor, la estabilidad llegará, sobre todo si tu pareja es Géminis o Libra. Cuida tu espalda baja y tus riñones. El Arcángel Miguel te pide tener fe en ti mismo para sostener esos cambios. Evitá decisiones impulsivas esta semana.

Piscis

Tu energía se inclina hacia la abundancia bajo la carta de “El Diablo”, pero con advertencia: cuidado con personas tóxicas o maniobras engañosas. Mantén tu salud mental como prioridad. En el amor, puedes conectar con Leo, Escorpio o Cáncer. Este es un momento de reorganizar tu vida, alejándote de lo negativo para abrir espacio a la prosperidad. Invocar al Arcángel Miguel te alineará con la protección que necesitas.