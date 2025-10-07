Estos serán los signos del zodíaco menos afortunados en octubre, según la Inteligencia artificial

Durante octubre, según detalló la IA con datos astrológicos, habrá una fuerte influencia de Venus y Mercurio.

La Inteligencia artificial ya no solo te ayuda a escribir mails o a buscar recetas. Ahora, también se metió de lleno en el universo de la astrología, y miles de usuarios están recurriendo a plataformas como ChatGPT para pedirle el pronóstico astral del mes. En este caso, el asistente virtual hizo el trabajo de análisis, basándose en los tránsitos planetarios y las tendencias energéticas del cosmos, para revelar cuáles serán los signos del zodíaco que tendrán que armarse de paciencia porque la suerte les será esquiva en octubre de 2025.

Según explicó la IA de Open AI, estos tres signos zodiacales serán los que más deberán poner a prueba su fortaleza emocional y su paciencia durante el décimo mes del año. Para ellos, octubre no será un paseo de rosas, sino más bien un período que exigirá un esfuerzo extra para mantener el equilibrio.

Más allá de los signos específicos, la astrología destaca que durante octubre habrá una fuerte influencia de Venus y Mercurio. Esta combinación planetaria es la que genera las tensiones en el plano afectivo y profesional, afectando sobre todo a los signos más sensibles y a aquellos que se rigen por la estructura y el orden.

Es crucial entender que estas predicciones, aunque sean impulsadas por la IA, no son determinantes. Sirven únicamente como una guía para anticiparse a los desafíos y planificar mejor las decisiones. Con una actitud equilibrada, incluso un período de "mala suerte" puede transformarse en una poderosa oportunidad de crecimiento.

La Inteligencia artificial sorprendió con las predicciones sobre tres signos zodiacales.

Los tres signos del zodíaco que tendrán menos suerte en octubre, según la IA

Para los cancerianos, octubre puede sentirse como un mes de desgaste emocional. Surgen situaciones familiares o afectivas que exigen más energía de lo previsto, y en el trabajo pueden aparecer obstáculos o demoras que generan frustración. La recomendación de la IA es mantener la calma, evitar decisiones impulsivas y enfocarse en el autocuidado.

En el caso de Virgo, este mes podría traer ciertos retrasos o cambios inesperados en los planes. Las personas de este signo suelen ser metódicas y exigentes, pero octubre pondrá a prueba su capacidad de adaptarse. La suerte económica no estará del todo de su lado, y podrían surgir gastos imprevistos. Aun así, será un buen momento para aprender a soltar el control y confiar más en los procesos.

Aunque se aproxima su temporada, Escorpio atravesará semanas de introspección y posibles tensiones con el entorno. La energía emocional se intensifica y puede generar enfrentamientos o malentendidos, tanto en lo laboral como en lo personal. La IA recomienda evitar choques innecesarios y esperar la llegada de noviembre, que traerá un nuevo impulso.