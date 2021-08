El archivo que condena a Lanata: acusó al Chapa Retegui de "ñoqui" y el tiempo lo dejó mal parado

La Selección Argentina de hockey femenino, está ante una nueva chance de conseguir el oro y su técnico tiene una historia particular.

Argentina festeja un nuevo triunfo de Las Leonas en los Juegos Olímpicos y el pase a la final por la medalla de oro, algo que aún en los últimos 20 años no se ha podido conseguir a nivel femenino a pesar de haber llegado en dos ocasiones al duelo decisivo. Pero nuevamente la confianza está puesta en el equipo que nunca defrauda, y en su DT Carlos Retegui que viene de conseguir el oro con la selección masculina en los Juegos de Rio 2016. No por nada fue destacado en 2020 como uno de los 5 mejores directores técnicos de la última década en Argentina. Lo que tiene de "Chapa" lo tiene de campeón, porque desde que asumió en ambas selecciones ganó varios títulos y está en la puerta de conseguir uno de los más importantes.

Con la victoria de hoy y con lo que ha cosechado a lo largo de estos años, seguramente recordará o no, aquella acusación por parte de Jorge Lanata y Diego Leuco en el ciclo "Lanata sin filtro" emitido en Radio Mitre tiempo antes del logro en Rio cuando afirmaron que el DT cobraba 18 mil pesos en el antiguo RENAR (hoy Agencia Nacional de Materiales Controlados), que nunca había pisado el trabajo y que además tenía una muy buena relación con Aníbal Fernández, quien en ese momento presidía la Confederación Argentina de Hockey (donde volvió el pasado mes de abril).

El exitoso técnico demostró, no sólo que está capacitado para el trabajo que realiza, sino que es un trabajador nato y además los resultados lo acompañan. Hoy el mundo del deporte está feliz por el logro de Las Leonas y gran parte de la responsabilidad, pasa por el "Chapa" que ante esas acusaciones que en algún momento de su carrera recibió, sigue dando que hablar pero por sus medallas colgadas en el cuello. Con el hockey femenino, consiguió la de plata en Sidney 2000 y Londres 2012, mientras que en Atenas 2004 y Beijing 2008 se quedó con la de bronce.

Historial Argentina en Juegos Olímpicos (Femenino)

1980 - Moscú Rusia - No clasificó

1984 - Los Ángeles - No clasificó

1988 - Seúl, Corea - 7° puesto

1992 - Barcelona, España - No clasificó

1996 - Atlanta, Estados Unidos - 7° puesto

2000 - Sidney, Australia - 2° puesto

2004 - Atenas, Grecia - 3° puesto

2008 - Beijing - China - 3° puesto

2012 - Londres, Gran Bretaña - 2° puesto

2016 - Río de Janeiro - 7° puesto