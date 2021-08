Los goles de Noel Barrionuevo para Las Leonas que le dieron el pase a la final

La jugadora argentina metió dos goles en la semifinal y llevó a la Selección Argentina de Hockey a luchar por un oro olímpico.

Las Leonas le ganaron a India por 2-1 y están en la final olímpica. Una vez más, el conjunto argentino peleará por una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y esta vez su rival será Países Bajos, que derrotó a Gran Bretaña en la semifinal.

Durante la mañana argentina, Noel Barrionuevo se vistió de heroína y metió los dos goles para que Las Leonas pasen de ronda y vuelvan a jugar por una medalla de oro. La anterior vez había sido, justamente, con Carlos "Chapa" Retegui como entrenador en Londres 2012. Esta vez, Noel Barrionuevo, de 37 años, metió los dos goles contra India.

El primer gol de Noel Barrionuevo

El segundo gol de Noel Barrionuevo

En Río 2016, el conjunto albiceleste se había quedado debajo del podio olímpico por primera vez en 16 años, ya que fue medalla plateada en Sidney 2000 y Londres 2012, mientras que se colgó el bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008.

Las dirigidas por Carlos "Chapa" Retegui tienen en su planten a diez jugadoras que están haciendo su debut en los Juegos Olímpicos, lo que demuestra el recambio generacional que sufrió un equipo histórico del deporte argentino. En la final ya espera Países Bajos, que no tuvo problemas para golear a Gran Bretaña 5-1 y es el gran candidato del torneo, donde ganó todos sus partidos.

Historial Argentina en Juegos Olímpicos (Femenino)

1980 - Moscú Rusia - No clasificó

1984 - Los Ángeles - No clasificó

1988 - Seúl, Corea - 7° puesto

1992 - Barcelona, España - No clasificó

1996 - Atlanta, Estados Unidos - 7° puesto

2000 - Sidney, Australia - 2° puesto

2004 - Atenas, Grecia - 3° puesto

2008 - Beijing - China - 3° puesto

2012 - Londres, Gran Bretaña - 2° puesto

2016 - Río de Janeiro - 7° puesto