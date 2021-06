El Loco Montenegro fulminó a Masterchef: "Terminé con ataques de pánico"

El exparticipante de Masterchef fulminó al reality de cocina y reveló que, por la presión propia del certamen, terminó con ataques de pánico.

El exbasquetbolista Hernán "El Loco" Montenegro se lució durante 8 semanas en la segunda temporada de Masterchef Celebrity, el programa más visto de la TV argentina, y se convirtió en uno de los preferidos de la audiencia. Pero ya a meses de su partida del certamen de cocina que conduce Santiago Del Moro, visitó a Alejandro Fantino y se despachó contra el reality y lanzó una fuerte confesión.

En una entrevista en Fantino a la Tarde, "El Loco" analizó su paso por el programa y expresó: "Los 15 minutos de fama. Esto es simple, yo no me comí la película nunca, esto son 15 minutos de fama, si la podés estirar un poco más y la podés utilizar, como estoy intentando hacer, son 20", dado que la pregunta de Fantino trataba sobre cómo llevó la exposición propia del programa más famoso del momento. "Yo entré al juego y le decía a mi socio, y le dije que quería durar 8 semanas y le clavé 8 semanas. ¡Te juro! Porque me di cuenta del juego, era masacrador", lanzó.

En esta línea, el exbasquetbolista reveló que, a partir de la experiencia en Telefe, está bajo tratamiento psiquiátrico debido a la presión que sentía en cada gala no sólo con los desafíos por cumplir sino por las constantes exposiciones ante el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis.

"Fui al programa de Boy Olmi y hablamos de lo mismo, del sufrimiento. Es masacrador. Yo terminé con ataques de pánico, estoy con psiquiatra, terminé mal, por la presión. Te metés una presión muy grande", confesó. En este sentido, Fantino estuvo atento y le preguntó cómo, habiendo sido campeón olímpico, le afectó tanto el programa.

“¿Sabés que pasa? Te ve media Argentina. Estás cocinando delante de tres cocineros internacionales. Cuando te cortan el cogote, te cortan el cogote", respondió. Luego, insistió que su salud empeoró cuando, tras ser eliminado, tuvo que participar del After Hour, la instancia en la que los exparticipantes pueden seguir desafiándose.

“Cuando me echan de Masterchef, me pasan al after hour que es enfrentarte con los eliminados. Llegó el primer día y la conozco a Dolli (Irigoyen), que es una genia. Me tocó con Sol Pérez y le dije: ‘Cociná bien así me voy al carajo’. Ella cocina como el culo y gané", confesó. "La otra semana entra Daniel Áraoz. Le dije lo mismo, pero cocinó como el culo y sigo. Después, La Negra Rincón cocina para el culo y sigo de largo. Hasta que me agarró Carmen Barbieri. Le pedí por favor que cocinara bien porque me quería ir. Ella cocinó bien y me fui”, completó.