Hernán Castillo volvió a la TV y quebró en llanto al recordar a su padre: "Yo lo vi"

El periodista regresó a la TV tras el fallecimiento de su padre por coronavirus.

Luego del fallecimiento de su padre, el periodista Hernán Castillo regresó a la TV para conducir su programa Halcones y Palomas. Y en el aire de TNT Sports, no pudo contener las lágrimas y enfatizó un fuerte mensaje de concientización ante la segunda ola de coronavirus que ya es una realidad en la República Argentina.

"Mucha gente me escribió. Me dijo de mi papá y demás. No murió de COVID, murió porque tenía un montón de cosas antes y el COVID lo aceleró. Hay que cuidarse mucho, mucho, mucho. Nosotros acá estamos con los acrílicos, los barbijos, todos los protocolos", manifestó Hernán Castillo, quien tuvo a su padre sin cama disponible durante varias horas y luego fue trasladado al Policlínico de Lomas de Zamora.

Revelando lo que dialogó con los médicos y diferentes integrantes del personal de salud, el periodista hizo hincapié en el cuidado de la población para evitar que la pandemia sea aún más dañina: "Es una situación de verdad, lo que te dicen los médicos. Los diez médicos que me encontré me dijeron lo mismo, así que les tengo que creer. ¿Cómo no les voy a creer? Si yo lo vi. Es desesperante, están las camas colapsadas, no hay ambulancias. No dan abasto, las camas no dan abasto, hay que cuidarse".

"Hay que cuidarse mucho. Salir lo menos posible, lo indispensable, tratar de cuidarnos porque sino la verdad es desesperante. La impotencia de no encontrar cama para mi viejo era terrible. Después ya era que lo cuidaran y ver que pasaba, pero no encontrar cama es desesperante. Esto es una pandemia, pasa en el mundo", sentenció Hernán Castillo.

"El coronavirus es muy fuerte"

Son horas difíciles para el periodista Hernán Castillo. Luego de hacer público su drama, de no conseguir cama para su padre contagiado de coronavirus y tras anunciar que había sido ingresado a un sanatorio, el protagonista confirmó que su familiar ha fallecido en la mañana de este miércoles.

Hernán Castillo hizo pública la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde también aprovechó a enviar su afecto y agradecimiento al personal de salud que se encargó de los cuidados de su padre hasta último momento. "El coronavirus es muy fuerte, una pandemia, no es joda", explicó el conductor de TNT Sports.

Cuando habían pasado pocos minutos de las 10 de la mañana del 21 de abril, Hernán Castillo dio la triste noticia: "Falleció mi papá. El covid es muy fuerte, una pandemia, no es joda. Les agradezco a todos los que me dieron una mano, a los que me mensajearon y rezaron. Muchas gracias al personal médico y administrativo del Policlínico Lomas por su esfuerzo increíble. Cuídense mucho".