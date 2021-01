Las formas del Grupo Clarín no solo afecta a la sociedad a través de sus constantes presiones sino también influyen a las personas que están dentro del conglomerado. A tal punto llega la presión que hasta tuvuieron que tratar de acomodar la fecha de casamiento con el patriarca del conglomerado, Héctor Magnetto.

La revelación surgió a raíz de una entrevista que brindó Vanesa Noble, la esposa de Felipe, el heredero de Ernestina de Noble quien es parte del Grupo Clarín. En una entrevista con Víctoria de Masi en "El Diario" reveló que tuvo que "pedirle la mano de Felipe" al propio Magnetto. En ese sentido añadió: "Tuve que pedirle a Magnetto la mano de Felipe. Siempre fui soldado de Clarín. Siempre respeté a todos: a mi familia política y al directorio. Hasta que un día dije: ´Basta, voy a empezar a ser yo’".

Con respecto a la situación de poner la fecha de su boda, Vanesa Noble reveló que tuvo una charla con Magnetto en la cual le dijo: "Queremos casarnos en septiembre", pero el CEO de Clarín intentó poner la fecha del casamiento con el afán de controlar la situación. " “Yo te voy a pedir, Vanesa, un tiempo. Todavía no se casen, esperen", sostuvo Magnetto porque había que "resolver algunos papeles". En el momento que la esposa de Felipe Noble quiso retrucar la situación, el mandamás de Clarín se levantó de la reunión.

Si bien después lograron casarse, en noviembre, la comunión con el Grupo Clarín, continuó. "En un momento entendí que yo estaba casada con Felipe y con Clarín. Hubo cosas que tenía ganas de hacer que no hice. No ir a Olivos para encontrarme con Cristina, por ejemplo", sostuvo. Además, reveló: "Ya habíamos acordado el día y la hora. Y por tener códigos con el Grupo no fui". En 2019, la esposa de Felipe Noble Herrera, asistió al búnker del Frente de Todos el domingo de elecciones. Tras esa visita sostuvo: "Por mucho tiempo que tuve que guardar mi ideología, pensé que si la expresaba iba a tener falta de códigos".