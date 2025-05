Google llega a acuerdo por 50 millones de dólares en una demanda por prejuicios raciales contra empleados negros

Google llega a acuerdo por 50 mill de dólares en una demanda por prejuicios raciales contra empleados negros

Google ha acordado pagar 50 millones de dólares para resolver una demanda en la que se acusa a la empresa del motor de búsqueda de prejuicios raciales sistemáticos contra los empleados negros.

El acuerdo preliminar, que abarca a más de 4.000 empleados de Google en California y Nueva York, se presentó el jueves por la tarde en el tribunal federal de Oakland, California, y requiere la aprobación de un juez.

Los demandantes en la demanda colectiva propuesta afirman que Google tiene una "cultura empresarial con prejuicios raciales" en la que la dirección dirige a los negros a puestos de trabajo de nivel inferior, les paga menos, rebaja sus calificaciones de rendimiento y les niega oportunidades de progresar.

Según la demanda, los empleados negros representaban sólo el 4,4% de la plantilla de Google y el 3% de sus directivos en 2021.

La demandante April Curley, contratada para ampliar el alcance de las universidades históricamente negras, dijo que Google le negó promociones, la estereotipó como una mujer negra "enojada" y la despidió después de seis años mientras preparaba un informe sobre su presunto sesgo racial.

Los directivos también desacreditaron supuestamente a los empleados negros declarando que no eran lo suficientemente "Googley" o que carecían de "Googleyness", lo que los demandantes calificaron como racista.

Google, una unidad de Alphabet con sede en Mountain View (California), negó haber cometido delito alguno al aceptar el acuerdo y afirmó que cumplía plenamente todas las leyes aplicables. El viernes no hizo ningún comentario adicional.

La demanda se inició en marzo de 2022, después de que un organismo regulador, ahora conocido como Departamento de Derechos Civiles de California, empezara a investigar el trato de Google a las empleadas negras.

Los abogados de los demandantes pueden solicitar hasta 12,5 millones de dólares del fondo del acuerdo en concepto de honorarios. El lunes, los abogados desestimaron las demandas relacionadas presentadas en nombre de los solicitantes de empleo, citando las pruebas que habían reunido y los "argumentos razonados" de Google.

El caso es Curley et al v Google LLC, U.S. District Court, Northern District of California, No. 22-01735.

(Reportaje de Jonathan Stempel en Nueva York; Editado en español por Juana Casas)