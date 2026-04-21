Weinstein usó su influencia en Hollywood para abusar de mujeres, dice fiscal en tercer juicio por violación

FOTO DE ARCHIVO: Harvey Weinstein comparece en el Tribunal Supremo de Manhattan para el inicio de la selección del jurado.

Harvey Weinstein se valió de su estatus como titán de Hollywood para acechar y abusar sexualmente de mujeres vulnerables, según declaró el ‌martes un fiscal ante el jurado ‌durante sus alegatos iniciales en el tercer juicio por violación en Nueva York contra el magnate del cine caído en desgracia.

Weinstein, de 74 años, fue uno de los principales productores cinematográficos de Hollywood hasta que las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra él provocaron su caída y alimentaron un movimiento social más amplio que animó a las mujeres a dar a conocer sus testimonios de abusos ​sexuales por parte de ⁠hombres poderosos.

Se ha declarado inocente de un cargo de violación en tercer ‌grado y ha negado haber agredido a nadie o haber mantenido ⁠relaciones sexuales no consentidas.

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La fiscal Candace White ⁠dijo al jurado que Weinstein violó a la aspirante a actriz Jessica Mann en una habitación de hotel de Manhattan en 2013, mientras Mann se resistía y ⁠repetía "No". White afirmó que no era una palabra a la que el ​cofundador del estudio Miramax estuviera acostumbrado a oír.

"Este caso ‌se reducirá al poder, al control y ‌a la manipulación", dijo White, acusando a Weinstein de aprovecharse de mujeres ⁠jóvenes con sueños de convertirse en estrellas de Hollywood.

Los abogados defensores pronunciarán su alegato inicial el martes por la tarde. Han afirmado que las acusadoras de Weinstein mintieron por rencor después de que sus encuentros sexuales consentidos con él ​no lograran impulsar ‌sus carreras.

La condena anterior de Weinstein por violar a Mann fue anulada en apelación, y el jurado de un segundo juicio no logró alcanzar un veredicto sobre ese cargo.

El último juicio comenzó con la selección del jurado la semana pasada en el tribunal estatal de ⁠Manhattan y se espera que dure alrededor de un mes.

En su primer juicio en Nueva York en 2020, Weinstein fue condenado por violar a Mann en 2013 y agredir a la antigua asistente de producción Miriam Haley en 2006, pero el tribunal superior del estado anuló la condena y la pena de 23 años de prisión de Weinstein tras concluir que no había tenido un juicio justo.

Posteriormente, un jurado de Manhattan ‌declaró a Weinstein culpable de abusar sexualmente de Haley en un juicio celebrado en junio de 2025, pero lo declaró inocente de agredir a la exmodelo Kaja Sokola. El jurado no llegó a un veredicto sobre el cargo de violación en tercer grado que acusaba a Weinstein de agredir a Mann, lo que llevó a ‌Farber a declarar nulo el juicio por ese cargo.

Weinstein también fue condenado por violación en California en 2022 y está cumpliendo una pena de 16 años de prisión. Ha ‌recurrido esa condena y ⁠sentencia.

Sus abogados afirman que la salud de Weinstein se deterioró rápidamente mientras esperaba el juicio en la famosa cárcel de Rikers ​Island, en Nueva York.

Weinstein se enfrenta a una pena de hasta 25 años de prisión cuando sea condenado por abusar de Haley.

Con información de Reuters