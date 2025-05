Exnovia de Sean "Diddy" Combs cuenta en juicio que las orgías "Freak Offs" se volvieron su trabajo

Sean "Diddy" Combs observa cómo su exnovia Cassandra "Cassie" Ventura presta juramento como testigo ante el juez de distrito Arun Subramanian en el juicio de Combs por tráfico sexual en Nueva York, Nueva York

La exnovia de Sean "Diddy" Combs, Cassandra Ventura, testigo estrella de la acusación en el juicio por tráfico sexual contra el magnate del hip-hop, dijo el martes que su carrera musical empezó a resentirse a medida que dedicaba cada vez más tiempo a participar en orgías organizadas por Combs.

Ventura, cantante de rhythm and blues conocida como "Cassie", dijo que empezó a participar en las "Freak Offs" para complacer a Combs, pero continuó porque él la chantajeaba con videos de los encuentros.

"Los 'Freak Offs' se convirtieron en un trabajo en el que no había espacio para hacer otra cosa que recuperarse y tratar de volver a sentirse normal", dijo Ventura a los jurados, que añadió que las orgías podían durar entre un día y medio y cuatro días.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Combs, de 55 años, se ha declarado inocente de cinco delitos graves de asociación ilícita, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. Si es declarado culpable de todos los cargos, se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 15 años y podría ser condenado a cadena perpetua.

Ventura, embarazada y con un vestido marrón, dijo que empezó a salir con Combs a los 20 años. Ventura, que ahora tiene 38 años, dijo que Combs la golpeaba con frecuencia, dejándole los ojos morados y moratones por todo el cuerpo.

"Me golpeaba la cabeza, me derribaba, me arrastraba, me daba patadas, me daba pisotones en la cabeza si estaba en el suelo", dijo Ventura, con la voz ligeramente quebrada, en el segundo día de testimonios en el juicio de alto perfil.

Los abogados de Combs argumentan que los fiscales pretenden criminalizar el estilo de vida "liberal" del rapero, en el que él y sus novias invitaban a otros hombres a unirse para mantener relaciones sexuales.

El abogado defensor Teny Geragos admitió el lunes ante los miembros del jurado que Combs tenía mal carácter y problemas de celos, pero dijo que esto no tenía nada que ver con el tráfico sexual o el crimen organizado.

"La violencia doméstica no es tráfico sexual", dijo Geragos. "No se le acusa de ser un individuo imperfecto".

Los fiscales alegan que Combs utilizó su influencia en la industria musical para doblegar a las víctimas a su voluntad y mantenerlas en silencio sobre sus abusos. A lo largo del testimonio de Ventura, la fiscalía trató repetidamente de describir un desequilibrio de poder entre el fundador de Bad Boy Records y Ventura.

Ventura dijo a los miembros del jurado que no quería participar en los "Freak Offs", pero que lo hizo para evitar que Combs se enfadara.

"Estaba confundida y nerviosa, pero también le quería mucho y quería hacerle feliz", dijo Ventura. "No sentía que tuviera muchas opciones".

Con información de Reuters