El cantante folk Peter Yarrow de Peter, Paul and Mary muere a los 86 años

Foto de archivo de la banda Peter, Paul & Mary integrada por Mary Travers (I), Noel Paul Stookey (C) y Peter Yarrow (D) en un concierto en Hog Kong

El cantante y compositor estadounidense Peter Yarrow, que alcanzó la fama con el trío de música folk de la década de 1960 Peter, Paul y Mary, falleció el martes a los 86 años, informó su agente.

Yarrow falleció por la mañana en su casa de Nueva York rodeado de su familia tras un cáncer de vejiga diagnosticado hace cuatro años, dijo Ken Sunshine en un comunicado.

"Nuestro intrépido dragón está cansado y ha entrado en el último capítulo de su magnífica vida", dijo Bethany, la hija de Yarrow, según el comunicado facilitado por Sunshine. "El mundo conoce a Peter Yarrow como el icónico activista folk, pero el ser humano detrás de la leyenda era tan generoso, creativo, apasionado, juguetón y sabio como sugieren sus letras".

Yarrow formó Peter, Paul and Mary con Noel Paul Stookey y Mary Travers. El grupo ayudó a popularizar los primeros trabajos de Bob Dylan y tuvo éxitos como "Puff, The Magic Dragon", de la que Yarrow fue uno de los compositores.

La versión del grupo de "Blowin' in the Wind" de Dylan ayudó a transformar la canción en un himno de los derechos civiles e introdujo su música en un público más amplio. El grupo también consiguió grandes éxitos con "If I Had a Hammer" y "Where Have All the Flowers Gone?", que escribieron con el cantante folk Pete Seeger.

Otros éxitos del grupo fueron "Lemon Tree" y "Leaving on a Jet Plane".

Los miembros del trío destacaron por su activismo político. Actuaron en la Marcha por los derechos civiles en Washington de 1963 y en manifestaciones de protesta contra la guerra de Vietnam.

Durante su vida, Yarrow hizo campaña por el cambio social y diversas causas, como la igualdad de derechos, la paz, el medio ambiente, la igualdad de género, los sin techo, los cuidados paliativos, la radiodifusión pública y la educación.

Stookey elogió la influencia creativa de Yarrow y dijo que echaría mucho de menos a su antiguo compañero de banda.

"Siendo hijo único, crecer sin hermanos me permitió tener toda la atención de mis padres, pero con la formación de Peter, Paul and Mary, de repente tuve un hermano llamado Peter Yarrow", dijo Stookey.

Con información de Reuters