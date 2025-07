Connie Francis, la cantante estadounidense de "Stupid Cupid", muere a los 87 años

Connie Francis, la cantante de pop estadounidense que encabezó las listas de éxitos en las décadas de 1950 y 1960 con canciones de amor juvenil y desamor, falleció el miércoles por la noche a los 87 años, informó su representante.

Francis había sido hospitalizada a principios de julio por fuertes dolores pélvicos, y pasó algún tiempo en cuidados intensivos, según su representante, Ron Roberts, que no informó ni del lugar ni la causa de la muerte.

Con una voz potente y clara que podía ser tanto alegre como lastimera, Francis vendió decenas de millones de discos a finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, entre ellos el éxito "Stupid Cupid" y canciones exuberantes como "Who's Sorry Now" y "Where the Boys Are".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En 1960, cuando tenía 21 años, se convirtió en la primera mujer en ocupar el número 1 de la lista Billboard Hot 100 con el lanzamiento de "Everybody's Somebody's Fool". Llegó a grabar la canción en alemán - "Die Liebe ist ein seltsames Spiel"- y se convirtió en una políglota en el estudio, publicando versiones de sus éxitos en italiano, español y otros idiomas.

Francis nació el 12 de diciembre de 1937 en Newark, en el estado Nueva Jersey, de padres italoamericanos que la llamaron Concetta Franconero. En la década de 1950, un cazatalentos la instó a cambiar su nombre artístico por otro más fácil de pronunciar para los pinchadiscos de radio.

En sus memorias, describe a su padre, que se ganaba la vida a duras penas como obrero en los astilleros y fábricas de Nueva York, como la fuerza más poderosa en su vida, ayudándola a aprender a tocar el acordeón cuando era niña.

A instancias suyas, Francis grabó lo que se convertiría en su primer éxito: "Who's Sorry Now". Fue por la insistencia de su padre por lo que dejó de salir con el cantante Bobby Darin en la década de 1950, y recordó el no haberse fugado con Darin como uno de los mayores remordimientos de su vida.

A principios de este año, su grabación de 1962 "Pretty Little Baby" se convirtió en una sensación viral en la aplicación de redes sociales TikTok, con usuarios haciendo playback en videos vistos por millones de personas.

La cantante dijo a la revista People que había olvidado que había grabado la canción.

"Pensar que una canción que grabé hace 63 años está llegando al corazón de millones de personas es realmente increíble", agregó.

Con información de Reuters