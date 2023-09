Queda en Buenos Aires y fue destacada en el TOP 5 de las mejores hamburguesas del mundo

Es una hamburguesería que cuenta con varios locales en CABA y que se metió dentro del TOP 5 de las mejores en el planeta. Cuál es.

La Birra Bar en la actualidad se ubica el el quinto puesto dentro del ranking del Top 10 Burger del World’s 101 Best Steak Restaurants 2023, y además es la única marca argentina dedicada a este tipo de comidas que forma parte del listado de los 101 mejores restaurantes de carnes del mundo que es gestionado y publicado por el reconocido Upper Cut Media House de Londres.

"Este nuevo premio nos pone inmensamente felices y nos confirma que estamos haciendo las cosas bien. Queremos seguir creciendo para que La Birra Bar llegue a más lugares en la Argentina y en el mundo y que mucha más gente pueda probar nuestras hamburguesas, a las que le ponemos toda nuestra pasión y dedicación”, afirmó Dany Cocchia, creador de La Birra Bar.

En toda su historia esta hamburguesería ha recibido importantes reconocimientos, los cuales se sumaron al premio Best Burger a cargo del Best Of Miami 2023 del Miami New Times en una categoría especial. Además también han sido galardonados con los premios como Mejor Hamburguesa en los Estados Unidos, Best Burger del Best Miami 2022, entre otros.

Con respecto a su ingreso en World’s 101 Best Steak Restaurants realizado por la destacada empresa de medios Upper Cout Media House se tuvieron en cuenta diferentes criterios para su evaluación y por su puesto aprobación bajo los siguientes aspectos:

La calidad de la carne ofrecida debe hacerse teniendo en cuenta los términos de sabor, terruño, carácter, marmoleo, corte y preparación.

Selección de la carne también tiene un apartado importante en conjunto con los cortes de carne ofertados.

El servicio debe ser excelente en compañía con su trayectoria en el sector de carnes. La empresa debe conocer correctamente su producto.

El local gastronómico deberá describir todos los cortes que ofrece en su menú.

Tener la facilidad para el uso de un sistema de reservas y gestión de reservas.

El restaurante tendrá que estar involucrado en el plano online con la intención de satisfacer a sus comensales internacionales.

Por último, los aspectos como diseño interior y de apariencia son tenidos en cuenta.

Si estás tentado de probar alguna de sus hamburguesas, podés encontrarlos en diferentes sucursales que tienen a lo largo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores. Dos son en Boedo (El templo -San Juan 4359- y La Birra Night -Carlos Calvo 4317), Pilar, Villa Devoto, San Telmo, Villa Crespo, Mataderos, Ramos Mejia, Banfield, Avellaneda, Olivos, Colegiales, Recoleta y Martínez en compañía de sus dos restaurantes en Madrid y uno en Miami.