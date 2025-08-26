Mitingu recibe al chef Marcelo Arakaki en una noche de onigiris y sandos de autor

El chef Marcelo Araraki intervendrá la carta de Mitingu.

La escena gastronómica porteña se prepara para un evento imperdible. El próximo jueves 28 de agosto, el reconocido chef Marcelo Arakaki, del aclamado restaurante Sashimiya, se une a Mitingu para una intervención única. A partir de las 20, el primer onigiri bar de la ciudad abrirá sus puertas de noche para ofrecer una propuesta de cocina japonesa con el sello personal de Arakaki.

Esta colaboración especial forma parte de la serie de eventos de Mitingu, un espacio que se ha consolidado como un proyecto singular en la ciudad, donde diferentes chefs y artistas son invitados a plasmar su impronta. Fundado por el creativo Axel Meunier, el chef Segundo Farrell y la artista Martina Quesada, Mitingu fusiona gastronomía de alta calidad, café de autor y un concepto visual contemporáneo.

En esta ocasión, Arakaki tomará el control total de la carta para reinterpretar las especialidades de la casa, los onigiris y sandos, con su visión particular. El menú, diseñado exclusivamente para la noche, combina la tradición japonesa con la mirada personal del chef, manteniendo la estética y el espíritu del street food.

Cómo será el menú de la fusión especial entre Sashimiya y Mitingu

Entre las propuestas destacadas se encuentran onigiris como el Butaniso, con cerdo, miso y furikake; el Masu, con trucha, ciboulette, aceite de sésamo y huevas de trucha; y el Kombu Tsukudani, con alga kombu y hoja de shizo.

Los sandos, otro de los platos estrella de Mitingu, también serán reinterpretados por Arakaki. La carta incluye el Buta Sando, con bondiola, lechuga y mayonesa japonesa; el Ebi Karee Sando, con langostinos, palta y salsa de curry; y el Kiuri Avocado Sando, una opción vegetariana con tsukemono de pepino y palta. Además, se ofrecerán otros platos especiales como nigiris surtidos y una sopa Misoshiru.

Para asistir a este evento exclusivo, que se perfila como una de las noches más interesantes del circuito gastronómico, es necesario realizar reserva previa.