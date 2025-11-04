Llega La Noche de las Heladerías 2025: qué día es y a qué hora comprar con descuentos y beneficios

Semana del Helado Artesanal 2025: bajo el lema “El futuro es artesanal”, la celebración busca poner en valor la creatividad y el compromiso de los maestros heladeros argentinos.

La Noche de las Heladerías 2025 se prepara para volver con una edición cargada de promociones, nuevos sabores y propuestas solidarias. Este evento, impulsado por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), forma parte de la Semana del Helado Artesanal y promete reunir a miles de fanáticos del helado en todo el país.

Semana del Helado Artesanal 2025: actividades y lema

Entre el 10 y el 16 de noviembre se celebrará la Semana del Helado Artesanal, una iniciativa que busca resaltar la importancia del trabajo de los maestros heladeros argentinos. Bajo el lema “El futuro es artesanal”, la edición 2025 pondrá el foco en la creatividad, la autenticidad y la conexión humana, en un contexto cada vez más digital.

Durante estos días se llevarán a cabo presentaciones de nuevos sabores, shows en vivo y experiencias solidarias. Además, se realizarán donaciones a instituciones como la Fundación Natalí Flexer, Casa Garrahan, Comedor Los Piletones y Casa del Teatro, reforzando el costado social que caracteriza al evento.

Cuándo es La Noche de las Heladerías 2025 y qué beneficios habrá

El momento más esperado de la semana llegará el jueves 13 de noviembre, cuando se realice la novena edición de la Noche de las Heladerías. Desde las 19, más de 500 locales de todo el país abrirán sus puertas con la promoción de 2x1 en cuarto kilo, uno de los descuentos en heladerías más esperados por los consumidores.

Participarán las heladerías artesanales más reconocidas de todas las provincias, ofreciendo productos elaborados con ingredientes de calidad y recetas tradicionales. El listado completo de locales adheridos podrá consultarse en el sitio oficial del evento: www.lanochedelasheladerias.com.ar, donde también se actualizarán las novedades sobre promociones y actividades especiales.

El nuevo sabor del año: Fruta D’Oro

Como cada año, AFADHYA presentará un sabor exclusivo creado especialmente para esta edición. En 2025, la estrella será Fruta D’Oro, un helado al agua de mango y banana, con lajas de chocolate blanco y ralladura de lima. Se trata de una propuesta “frutal, fresca e innovadora”, que busca sorprender con una combinación exótica y refrescante.

El nuevo sabor fue desarrollado a partir de la última Coppa D’Oro del Helado Artesanal, donde los mejores maestros heladeros del país compitieron por crear la receta más original. Según destacó Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA, este lanzamiento simboliza la unión del talento argentino con la pasión por la heladería artesanal.

Los sabores preferidos por los argentinos

De acuerdo con los últimos datos de AFADHYA, el consumo promedio anual de helado en Argentina alcanza los 7,3 kilos por persona, con picos de hasta 10 kilos durante la temporada alta. Esta cifra demuestra la fuerte presencia del helado artesanal en la cultura gastronómica nacional.

El ranking de los sabores más elegidos en 2025 incluye clásicos como dulce de leche granizado, chocolate con almendras, frutilla a la crema, pistacho y sambayón, seguidos por banana split, dulce de leche, súper dulce de leche, limón y americana. Estos resultados reflejan el equilibrio entre la tradición y la innovación que caracteriza a las heladerías argentinas.

Una noche para celebrar lo artesanal

La Noche de las Heladerías 2025 será una oportunidad para disfrutar, descubrir nuevos sabores y apoyar a los maestros heladeros locales. Con más de 500 locales adheridos, shows, acciones solidarias y promociones especiales, el evento busca celebrar la pasión por el helado artesanal y mantener viva una de las tradiciones más queridas por los argentinos.