Eligieron a un alfajor argentino como uno de los mejores del mundo

Los alfajores forman parte de la cultura gastronómica argentina, dada su popularidad y cientos de variedades presentes en todo el territorio. Incluso, su popularidad cruzó la frontera y llegó a integrar el ranking internacional que califica los mejores alfajores del mundo.

Esta tradicional golosina fue adoptada a mediados del siglo XIX por nuestro país, consolidándose con el dulce de leche y adoptó su forma redonda moderna en Córdoba en 1869. Así que no generó demasiada sorpresa que en esta provincia se encontrase uno de los mejores del mundo.

Según la plataforma TasteAtlas, un sitio especializado y de referencia, el alfajor argentino integra el ranking de "Las mejores galletas del mundo", ubicándose en el puesto número 3 por debajo makroud (Argelia) y el melomakarona (Grecia). Pero si se toma sólo en cuenta a los de Sudamérica, nuestro país ocupa el primer lugar.

¿Qué alfajor argentino es el mejor del mundo?

El producto galardonado pertenece a una fábrica familiar cordobesa: El Nazareno, originaria de Traslasierra, que inició su actividad en 1982. Este reconocimiento se dio a mediados de marzo. Según la guía especializada, la elección se debió a que “el dulce de leche es cremoso, con un sabor lácteo intenso y una dulzura natural que no resulta invasiva, sino que se integra de manera armónica con el resto de la composición. La cobertura de chocolate es suave y golosa, y aporta un sutil toque amargo que equilibra la intensidad dulce del relleno”.

Con más de cuatro décadas de historia, la empresa familiar que produce uno de los mejores alfajores del mundo cuenta con 13 sucursales, de los cuales 12 se encuentran en la provincia de Córdoba y uno en la ciudad de Merlo, San Luis. Además, la marca cuenta con canales digitales para la venta en todo el país.

Si bien el alfajor de chocolate tradicional se llevó el mayor premio, El Nazareno cuenta con opciones variadas entre los que destacan el chocolate blanco, el nougat, el nougat negro, el chocolate con frambuesa, el chocolate con naranja y el chocolate con frutilla. El ranking internacional también incluyó a otras marcas locales, como Guolis; La Olla de Cobre; Señor Alfajor; y Alfajores Malfatti.

Los 20 mejores alfajores de Sudamérica

En los primeros 20 puestos se encuentran mayormente marcas argentinas.