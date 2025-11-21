El trago peronista disponible solo por noviembre en un histórico bodegón.

En Ciudad de Buenos Aires hay tantos bodegones como esquinas porteñas existen. Sin embargo, uno brilla por su esencia y tradición: La Capitana. En este sentido, durante el mes de noviembre, con motivo del Día de la Militancia Peronista, este clásico bodegón ofrece un cóctel especial. Se trata de un homenaje a la historia y a los sabores nacionales, que se presenta como una mezcla refrescante y elegante. Sus ingredientes combinan el carácter del gin nacional Athos con licor de hesperidina y un toque de licor de piel de naranja amarga.

El sabor distintivo de este cóctel especial lo aporta el almíbar casero de yerba mate, equilibrado por la frescura del jugo de limón. Según anuncia La Capitana, esta bebida se refresca y se sirve en una sofisticada copa martini, coronada con un delicado borde de azúcar y canela. Sin duda alguna, se trata de un trago ideal para brindar y celebrar la historia que tanto inspira a La Capitana y a los argentinos desde hace décadas.

Además de la novedad, estará disponible la carta habitual de la casa, que se destaca por su espíritu de bodegón tradicional y sus sabores hogareños y entrañables. El menú rinde homenaje a la historia con preparaciones como el pastel de ternera braseada y papas, bautizado como Pastel del General por ser el plato favorito de Perón, y la contundente Milanesa La Capitana, la favorita de Evita, servida con huevos fritos y papas fritas a caballo. También se puede disfrutar de la variada selección de cócteles clásicos y vermuts de la casa.

Desde la casa recomiendan reservar con anticipación para asegurar un lugar durante noviembre en el bodegón de Almagro, donde el brindis por la lealtad se hará con un cóctel único y fuera de carta. Asi que, ya sabés, si querés comer rico y celebrar la lealtad y militancia peronista, La Capitana te espera este mes de noviembre con su cóctel especial, y el resto del año con sus sabores que inspiran tradición.

Dónde queda La Capitana y horarios

La Capitana es un bodegón del barrio de Almagro, uno de los más peronistas de la Ciudad de Buenos Aires. Esta casa de comida y tradición se ubica en Guardia Vieja 4446. Desde su cuenta de Instagram, @bodegondelacapitana, se informa que los horarios son de lunes a viernes de 19:00 a 01:30 hrs, y los sábados y domingos de 12 a 01:30 hrs.