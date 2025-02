Dónde queda el templo de cerveza artesanal de Buenos Aires que es sensación entre la comunidad cervecera

Growlers se convirtió en un referente indiscutido dentro de la escena cervecera porteña.

La cerveza artesanal en Buenos Aires experimentó un auge en los últimos años, con bares y cervecerías que ofrecen opciones innovadoras y de calidad. Entre ellos, hay un lugar que ha logrado consolidarse como un verdadero templo para los amantes de esta bebida, combinando una propuesta de sabores, un ambiente único y una filosofía de comunidad que lo distingue.

Un espacio icónico para la cerveza artesanal

Growlers se convirtió en una referencia dentro del mundo de la cerveza artesanal, destacándose no solo por la variedad y calidad de sus productos, sino también por el entorno que ofrece a quienes lo visitan. La decoración combina elementos industriales con arte urbano, ladrillos a la vista y murales coloridos que crean una atmósfera acogedora. Además, su diseño con mesas comunitarias fomenta la interacción, mientras que la selección musical basada en indie y rock británico completa la experiencia.

La cerveza artesanal como protagonista

Uno de los mayores atractivos de Growlers es su oferta de cerveza artesanal en Buenos Aires. Con más de 150 canillas distribuidas entre sus distintas sedes, la selección de cervezas es variada y en constante rotación. Se pueden encontrar estilos ligeros como Lager y Honey, así como opciones más intensas como Imperial Stout o Barley Wine. Además, en cada sucursal hay una canilla reservada exclusivamente para homebrewers, permitiendo que nuevos talentos tengan la posibilidad de presentar sus creaciones.

A diferencia de otras cervecerías, aquí no se diferencian los precios por marca, lo que permite explorar una amplia gama de estilos sin restricciones. También se destacan los cócteles tirados, como el Grow Tonic, con gin, frambuesa, cacao y moras, o el Tintillo Tirado, que combina vino tinto, almíbar cítrico y soda, ofreciendo alternativas innovadoras más allá de la cerveza.

Una gastronomía que complementa la experiencia

El menú de este templo cervecero fue diseñado para acompañar la diversidad de cervezas disponibles. Entre las opciones gastronómicas se encuentran nuggets de pollo con dip de berenjenas, bastones de mozzarella, empanadas de osobuco y quesos madurados. Sin embargo, las hamburguesas son las grandes protagonistas, preparadas con un blend de carnes seleccionadas y servidas en pan de papa casero.

Algunas de las más recomendadas son la Doble Smashed Bacon Cheeseburger, con doble medallón de carne, queso cheddar y bacon crocante, y la Smashed Queso Azul & Pesto, que incluye cebollas asadas al bourbon y pesto de rúcula. También hay opciones vegetarianas y plant-based, como la Cheeseburger con medallón de calabaza ahumada o la Sorry Not Sorry Burger, elaborada con un medallón de arvejas y provolone vegano.

La combinación de una amplia variedad de estilos de comida y bebida es uno de los puntos más fuertes de este lugar

Las pizzas también ocupan un lugar destacado en la carta, con combinaciones como queso azul con cebolla caramelizada y pesto de rúcula, o la Power Bacon, con mozzarella, bacon crujiente y miel especiada. Además, se incluyen opciones sin gluten y una selección de ensaladas frescas para quienes buscan alternativas más livianas.

Dónde encontrar Growlers

El lugar en cuestión es Growlers, una cervecería que cuenta con varias sucursales en Buenos Aires. Sus principales sedes están ubicadas en Palermo, Núñez, Caballito y Belgrano, cada una con su propia identidad pero manteniendo el mismo concepto de calidad y comunidad.