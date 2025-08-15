Día del Niño 2025: 5 lugares ideales para salir a comer con chicos en Buenos Aires

El tercer domingo de agosto de cada año se celebra el Día del Niño y es un momento ideal para pasear. Buenos Aires tiene muchísimos lugares para ir a comer en familia con menús gourmets pero para los chicos. Cuáles son los más recomendados.

Buenos Aires tiene múltiples opciones gastronómicas para ir a comer con chicos, donde se destacan una variedad de menús pensados para los niños, pero que no son simples ni aburridos. Entre los diferentes locales se destacan:

Ciro

Ideal para este Día de la Niñez, Ciro incluye en su propuesta culinaria un menú kids con plato principal a elección y un vasito de helado, disponible todos los días en sus sucursales de Puerto Madero y Palermo. Ya sea un almuerzo o una cena, los más peques podrán optar por nuggets de pollo con papas fritas o fideos caserecce con crema. El gelato de cortesía (100% artesanal) se puede pedir en sabores como tramontana, dulce de leche tentación, limón, vainilla o chocolate con almendras. En cambio, si el plan es merendar, sus churros dorados al instante, con dips de Nutella o dulce de leche, junto con una reconfortante taza de chocolate caliente, son la opción perfecta. Una alternativa pensada para que cada bocado sea un recuerdo feliz.

Direcciones: Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.

Ribs al Río

Ribs al Río, que reúne sabor, espacios al aire libre y lugares diseñados para compartir sin apuro, es una de las mejores opciones para celebrar el Día de la Niñez en la Ciudad de Buenos Aires. Con varias sucursales, la cadena asegura un plan diferente para pasarla bien con los chicos. El Menú kids, disponible todos los días, está pensado para los más pequeños y respeta sus gustos con preparaciones simples y ricas: sándwich de 100 g de roast beef ahumado con queso pategrás, sin salsa y en pan de papa, acompañado de papas fritas crinkle, y Mac & Cheese con pasta corta, salsa de cheddar y el clásico crispy mix de la casa. Las bebidas y postres se piden aparte, por lo que cada familia puede personalizar la comida según sus preferencias. En Costanera Norte, las nuevas terrazas calefaccionadas con vista al río invitan a quedarse; en Polo, el entorno abierto y familiar de Bocha Polo es perfecto para pasar toda la tarde; en el Barrio Chino, la experiencia se combina con un paseo cultural, e Infanta ofrece el encanto de Palermo, rodeado de bosques y lagos.

Direcciones: Av. Rafael Obligado 7010, Costanera Norte; Infanta, Av. del Libertador 3883, Palermo; Barrio Chino, Monroe 1850, Belgrano; Polo, Av. del Libertador 4096, Palermo.

Puchero

En Puchero, el restaurante de Villa Luro que reinterpreta la cocina casera porteña con un toque actual, las familias encuentran un aliado para salir a comer con niños sin complicaciones. Siempre disponibles, las sillitas y vasos de plástico facilitan la experiencia, haciendo más cómodo el momento para madres, padres y acompañantes. Entre sus propuestas destaca el Menú Purretes, una opción habitual pensada especialmente para los más chicos, con platos simples, sabrosos y elaborados con ingredientes frescos. La milanesa de peceto se puede pedir con guarnición y, para los más golosos, también “a caballo” con huevo frito, mientras que los tallarines caseros del día ofrecen salsa fileto o crema, a elección. La merienda, disponible de 16 a 20, suma clásicos como churros con chocolate caliente y la infaltable chocotorta. Con un salón principal luminoso, un deck calefaccionado, terraza techada y una planta baja acogedora, el espacio invita a compartir momentos en grupo.

Dirección: Av. Rivadavia 10300, Villa Luro.

Cosi Mi Piace

En pleno Palermo Soho se encuentra Cosi Mi Piace, una cantina italiana que recientemente renovó su propuesta y sumó el Menú Bambino, pensado para que los más chicos disfruten de platos caseros con todo el sabor de Italia. Disponible todo el día, incluye seis alternativas como los gnocchi de papa o de espinaca, los cavatelli de pasta blanca o de espinaca, y los malfatti de espinaca y ricota. Las pastas se acompañan con cinco salsas caseras a elección, entre ellas la Ricota Tre Salse (pomodoro, ricota y pesto estilo genovés), la Rosse (pomodoro, oliva y crema de leche), la Alfredo (manteca, parmesano y crema de leche) y la Polpette (albóndigas de carne en salsa de tomate). Para quienes prefieren un clásico infalible, está la milanesa de pollo crujiente con maccheroni al fierrito, manteca y parmesano. Las bebidas se piden a la carta, con opciones como gaseosas, pomelada, limonada o aguas saborizadas.

Dirección: El Salvador 4618, Palermo Soho.

El Retorno

En pleno centro de Villa Adelina, El Retorno se destaca como un restaurante y parrilla de espíritu familiar, donde también hay lugar para los más chicos. Su menú infantil -que incluye principal, bebida y postre-, está pensado para ofrecer platos sabrosos y reconfortantes. Entre las opciones resaltan los bastones de pollo crocantes, milanesa de ternera con guarnición a elección y los ñoquis de papa, que pueden servirse con manteca, aceite de oliva o salsas caseras. Mientras que uno de los postres más solicitados es el flan casero, pero también se pueden saborear el budín de pan tradicional o la clásica chocotorta.

