Abrieron una nueva parrilla en Buenos Aires y es furor por sus cortes con 12 horas de cocción: dónde queda

FOGA combina el ritual del asado argentino con el arte del ahumado estadounidense en una propuesta única en Palermo.

La gastronomía porteña suma una nueva propuesta que combina tradición argentina con técnicas de cocción norteamericanas. En el corazón de Palermo, una innovadora parrilla en la Ciudad de Buenos Aires conquista a los amantes del fuego con carnes ahumadas durante más de 12 horas, sabores intensos y una ambientación que celebra la cocina lenta y artesanal.

FOGA: la nueva joya gastronómica de Palermo

En una casona de tres pisos, FOGA se presenta como una parrilla en Buenos Aires especializada en ahumados. El restaurante apuesta por el fuego y el humo como ejes centrales de su identidad culinaria, utilizando un método de cocción indirecta y un blend de maderas cuidadosamente seleccionado -espinillo, quebracho blanco, manzano, cerezo y carbón- que aporta aromas únicos a cada preparación.

Cada plato se elabora bajo temperaturas controladas y tiempos prolongados, una técnica que resalta texturas y potencia los sabores. La propuesta busca reinterpretar la tradición del asado argentino a través de un enfoque más experimental, donde la paciencia y la precisión son protagonistas.

El secreto: cortes cocinados por más de 12 horas

El corazón del restaurante es un imponente ahumador de doble cámara con ocho parrillas, desde donde se desprenden los aromas que envuelven el salón. Allí, los cortes se cocinan lentamente durante más de 12 horas, dando origen a especialidades como el brisket, las ribs y el vacío ahumado.

En la carta también destacan los clásicos al grill -como la entraña y el bife de chorizo-, que se complementan con platos originales: la tortilla FOGA con carne ahumada, las mollejas crocantes, la panceta glaseada y los entrepanes de pulled pork o pastrami casero.

El menú se completa con guarniciones pensadas para equilibrar la intensidad de las carnes, salsas elaboradas en casa y postres tradicionales, entre los que se destacan el flan, el panqueque y la mousse de chocolate. Cada detalle está diseñado para ofrecer una experiencia integral donde el fuego es el hilo conductor.

Cortes cocinados por más de 12 horas y un blend de maderas seleccionadas definen la esencia de su cocina lenta y precisa.

Una terraza para disfrutar al aire libre

FOGA no solo sorprende por su cocina, sino también por su nuevo espacio al aire libre. La terraza, recientemente inaugurada, ofrece una barra exterior y mesas ideales para compartir tapeos y cócteles al atardecer. Esta ampliación refuerza el espíritu social del lugar, invitando a vivir el ritual del fuego en un ambiente relajado y contemporáneo.

El menú de terraza incluye opciones para todos los gustos: croquetas de vacío, mini empanadas de morcilla, tacos vegetales y el original brisket thonne. Además, se ofrecen tres tablas temáticas que combinan embutidos, quesos, chutneys y panes artesanales. La carta de coctelería, con clásicos reversionados y tragos de autor, acompaña la propuesta con equilibrio y frescura.

Dónde queda FOGA y qué la hace especial

Esta nueva parrilla en Buenos Aires está ubicada en Honduras 5098, en pleno corazón de Palermo, uno de los barrios más dinámicos de la gastronomía porteña. FOGA abre todos los días desde el mediodía y se consolida como un espacio donde el fuego, la tradición y la innovación se encuentran.

Con una identidad que fusiona lo argentino y lo americano, esta propuesta invita a redescubrir la pasión por la carne a través del humo, la paciencia y el sabor auténtico del asado en su máxima expresión.